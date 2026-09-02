Українські тенісистки повторили рекорд представництва у другому колі US Open

Представниці України на US Open-2026 повторили рекорд за кількістю наших тенісисток, які вийшли у друге коло американського мейджору. На поточному турнірі перший раунд подолали четверо українок.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Вперше чотири українські тенісистки пробилися у друге коло US Open у 2020 році. Виграти стартові матчі вдалося Марті Костюк, Даяні Ястремській, Катерині Байндль та Катерині Володько (Бондаренко). Проте до третього раунду дійшла лише Марта, де поступилася Наомі Осаці у драматичному трисетовому матчі.

Зазначимо, що Еліна Світоліна пропускала US Open-2020 через високі ризики, пов'язані з пандемією коронавірусу.

У поточному розіграші американського мейджору Світоліна разом із Костюк, Олександрою Олійниковою та Юлією Стародубцевою зуміли вийти у другий раунд змагань.