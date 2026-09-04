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Визначилась суперниця Стародубцевої у третьому колі US Open

Денис Іваненко — 4 вересня 2026, 07:10
Визначилась суперниця Стародубцевої у третьому колі US Open
Єлена Рибакіна
Getty Images

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна (2) стала суперницею Юлії Стародубцевої (58) в 1/16 фіналу US Open, здолавши у другому колі Джессіку Бузас Манейро (105).

Гра тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

Фаворитка зі старту вирвалась уперед і жодного разу не дозволила себе випередити. Рибакіна в цьому поєдинку зробила сім ейсів, виконала чотири подвійні помилки та записала собі в актив чотири брейки.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Друге коло, 4 вересня

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 2:6, 4:6

Стародубцева і Рибакіна раніше один раз перетинались на корті. Тоді українка сенсаційно перемогла на Ролан Гаррос-2026.

Нагадаємо, що Юлія у своєму поєдинку другого кола здолала колишню третю ракетку світу Марію Саккарі (35). Вона здійснила шалений камбек.

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