US Open-2026: де дивитися матчі турніру Grand Slam в Україні

З 30 серпня по 13 вересня на кортах Національного тенісного центру імені Біллі Джин Кінг відбудеться четвертий турнір серії Grand Slam сезону-2026 – US Open. В Україні онлайн трансляцію матчів можна буде дивитися на каналах Eurosport та медіасервісі MEGOGO.

Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Якщо гра за участю української тенісистки не потрапить до лінійного розкладу Eurosport, MEGOGO забезпечить її показ на власній платформі.

Нагадаємо, що до основної сітки одиночного розряду US Open потрапили сім українок.

Перша ракетка України Еліна Світоліна разом із чоловіком Гаелем Монфісом вийшли до півфіналу змагань у змішаному парному розряді, розіграш якого на американському мейджорі відбувається на тижні до старту головних подій.