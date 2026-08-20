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Шалені гроші: призовий фонд US Open-2026 стане рекордним в історії тенісу

Станіслав Матусевич — 20 серпня 2026, 20:17
Шалені гроші: призовий фонд US Open-2026 стане рекордним в історії тенісу
US Open

Організатори US Open-2026 оголосили розмір призового фонду турніру. Він складе 108 мільйонів доларів і стане найбільшим в історії тенісу.

Про це повідомив офіційний сайт змагань.

Призовий фонд цьогорічного турніру на 20% вище, ніж торік (90 млн), а за останні два роки розмір виплат гравцям підвищився на 44%.

Чемпіони в одиночних розрядах отримають по $5,5 млн, а спортсмени, які програють у першому колі, зароблять по $140 тис. Поразка у першому раунді кваліфікації "коштуватиме" $32 тис.

Переможці всіх парних розрядів отримають по $1 млн на команду.

Призові на US Open 2026 в одиночному розряді

  • Перемога: $5,500,000
  • Фінал: $2,800,000
  • Півфінал: $1,450,000
  • Чвертьфінал: $780,000
  • Четверте коло: $480,000
  • Третє коло: $290,000
  • Друге коло: $190,000
  • Перше коло: $140,000

Призові у кваліфікації US Open 2026

  • Третій раунд: $66,000
  • Другий раунд: $48,000
  • Перший раунд: $32,000

Призові на US Open 2026 у парному розряді (на пару)

  • Перемога: $1,000,000
  • Фінал: $500,000
  • Півфінал: $250,000
  • Чвертьфінал: $125,000
  • Третє коло: $80,000
  • Друге коло: $50,000
  • Перше коло: $35,000

    Матчі кваліфікації US Оpen 2026 пройдуть з 24 по 27 серпня. Турнір в основній сітці триватиме з 30 серпня по 13 вересня.
    Нагадаємо, що українка Еліна Світолна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, отримали вайлд-кард на участь у змішаному парному розряді на US Open, матчі якого відбудуться 25-26 серпня.

US Open призові

US Open

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