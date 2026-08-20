Шалені гроші: призовий фонд US Open-2026 стане рекордним в історії тенісу
US Open
Організатори US Open-2026 оголосили розмір призового фонду турніру. Він складе 108 мільйонів доларів і стане найбільшим в історії тенісу.
Про це повідомив офіційний сайт змагань.
Призовий фонд цьогорічного турніру на 20% вище, ніж торік (90 млн), а за останні два роки розмір виплат гравцям підвищився на 44%.
Чемпіони в одиночних розрядах отримають по $5,5 млн, а спортсмени, які програють у першому колі, зароблять по $140 тис. Поразка у першому раунді кваліфікації "коштуватиме" $32 тис.
Переможці всіх парних розрядів отримають по $1 млн на команду.
Призові на US Open 2026 в одиночному розряді
- Перемога: $5,500,000
- Фінал: $2,800,000
- Півфінал: $1,450,000
- Чвертьфінал: $780,000
- Четверте коло: $480,000
- Третє коло: $290,000
- Друге коло: $190,000
- Перше коло: $140,000
Призові у кваліфікації US Open 2026
- Третій раунд: $66,000
- Другий раунд: $48,000
- Перший раунд: $32,000
Призові на US Open 2026 у парному розряді (на пару)
- Перемога: $1,000,000
- Фінал: $500,000
- Півфінал: $250,000
- Чвертьфінал: $125,000
- Третє коло: $80,000
- Друге коло: $50,000
- Перше коло: $35,000
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Матчі кваліфікації US Оpen 2026 пройдуть з 24 по 27 серпня. Турнір в основній сітці триватиме з 30 серпня по 13 вересня.
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Нагадаємо, що українка Еліна Світолна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, отримали вайлд-кард на участь у змішаному парному розряді на US Open, матчі якого відбудуться 25-26 серпня.