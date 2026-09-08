Рибакіній залишився один крок до статусу першої ракетки світу: на US Open визначилися всі чвертьфіналістки

На US Open-2026 визначилися останні чвертьфіналістки турніру. Ними стали Єлена Рибакіна (2, Казахстан), Чжен Ціньвень (121, Китай), Мірра Андрєєва (5, -) та Коко Гофф (4, США).

Рибакіна впевнено обіграла дворазову переможницю US Open японку Наомі Осаку (13) з рахунком 6:1, 6:4. Якщо казахстанка здобуде ще одну перемогу і вийде до півфіналу, то гарантує собі статус першої ракетки світу за підсумками турніру.

Суперницею Рибакіної стане Чжен, яка в другому матчі поспіль зуміла відігратися з рахунку 0:5 у сеті. Цього разу це сталося в першій партії поєдинку проти польки Іги Швьонтек (8). В результаті Ціньвень перемогла – 7:5, 6:3. У п'яти попередніх очних зустрічах Рибакіна чотири рази обігрувала китаянку.

Андрєєва у важкому матчі здолала ексросіянку, а нині австрійку Анастасію Потапову (25) – 5:7, 6:4, 6:3. В останньому геймі зустрічі Потапова травмувала ліве коліно і завершувала зустріч фактично на одній нозі.

Гофф без проблем розібралася зі співвітчизницею Івою Йович (14) із рахунком 6:1, 6:4. Цей результат забезпечив з наступного тижня українці Марті Костюк (11) дебют у топ-10 рейтингу WTA.

У чвертьфіналі Гофф зіграє з Андрєєвою, яку перемогла в усіх п'яти їхніх зустрічах.

Чвертьфінальні пари жінок на US Open

Лінда Носкова (Чехія) – Аріна Сабалєнка (-)

Джессіка Пегула (Чехія) – Емма Наварро (США)

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Чжен Ціньвень (Китай)

Мірра Андрєєва (-) – Коко Гофф (США)

Чвертьфінальні поєдинки відбудуться 8-9 вересня.

Нагадаємо, що з наступного тижня вперше в історії шестеро українських тенісисток потраплять до топ-50 світового рейтингу.