Рибакіній залишився один крок до статусу першої ракетки світу: на US Open визначилися всі чвертьфіналістки
На US Open-2026 визначилися останні чвертьфіналістки турніру. Ними стали Єлена Рибакіна (2, Казахстан), Чжен Ціньвень (121, Китай), Мірра Андрєєва (5, -) та Коко Гофф (4, США).
Рибакіна впевнено обіграла дворазову переможницю US Open японку Наомі Осаку (13) з рахунком 6:1, 6:4. Якщо казахстанка здобуде ще одну перемогу і вийде до півфіналу, то гарантує собі статус першої ракетки світу за підсумками турніру.
Суперницею Рибакіної стане Чжен, яка в другому матчі поспіль зуміла відігратися з рахунку 0:5 у сеті. Цього разу це сталося в першій партії поєдинку проти польки Іги Швьонтек (8). В результаті Ціньвень перемогла – 7:5, 6:3. У п'яти попередніх очних зустрічах Рибакіна чотири рази обігрувала китаянку.
Андрєєва у важкому матчі здолала ексросіянку, а нині австрійку Анастасію Потапову (25) – 5:7, 6:4, 6:3. В останньому геймі зустрічі Потапова травмувала ліве коліно і завершувала зустріч фактично на одній нозі.
Гофф без проблем розібралася зі співвітчизницею Івою Йович (14) із рахунком 6:1, 6:4. Цей результат забезпечив з наступного тижня українці Марті Костюк (11) дебют у топ-10 рейтингу WTA.
У чвертьфіналі Гофф зіграє з Андрєєвою, яку перемогла в усіх п'яти їхніх зустрічах.
Чвертьфінальні пари жінок на US Open
- Лінда Носкова (Чехія) – Аріна Сабалєнка (-)
- Джессіка Пегула (Чехія) – Емма Наварро (США)
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – Чжен Ціньвень (Китай)
- Мірра Андрєєва (-) – Коко Гофф (США)
Чвертьфінальні поєдинки відбудуться 8-9 вересня.
Нагадаємо, що з наступного тижня вперше в історії шестеро українських тенісисток потраплять до топ-50 світового рейтингу.