Три українки 14 серпня проведуть матчі першого кола на турнірі в Цинциннаті

Дар'я Снігур (45), Олександра Олійникова (46) та Юлія Стародубцева (78) 14 серпня зіграють стартові матчі на турнірі серії WTA 1000 у Цинциннаті.

Волею жереба Снігур та Стародубцева зустрінуться одна з одною. Минулого сезону на челенджері в Ілклі на траві Дар'я виявилася сильнішою в трьох сетах.

Олійникова проведе поєдинок із володаркою вайлд-кард зі США Ельвіною Калієвою (120). Тенісистки грали між собою у 2023 році на турнірі ITF у словенському Оточеці, тоді американка здобула перемогу.

Розклад матчів українок у Цинциннаті на 14 серпня

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Перше коло





18:00. Дар'я Снігур (Україна) – Юлія Стародубцева (Україна), корт Court 6, 1-м запуском

21:00*. Олександра Олійникова (Україна) – Ельвіна Калієва (США), корт Tony Trabert Stadium 3, 3-м запуском, після матчу Дроге – Берреттіні.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюватимуть канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що на турнірі серії WTA в Цинциннаті, який стартував напередодні, Ангеліна Калініна вийшла у друге коло, а Даяна Ястремська поступилася на старті.