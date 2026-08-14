Три українки 14 серпня проведуть матчі першого кола на турнірі в Цинциннаті
Дар'я Снігур (45), Олександра Олійникова (46) та Юлія Стародубцева (78) 14 серпня зіграють стартові матчі на турнірі серії WTA 1000 у Цинциннаті.
Волею жереба Снігур та Стародубцева зустрінуться одна з одною. Минулого сезону на челенджері в Ілклі на траві Дар'я виявилася сильнішою в трьох сетах.
Олійникова проведе поєдинок із володаркою вайлд-кард зі США Ельвіною Калієвою (120). Тенісистки грали між собою у 2023 році на турнірі ITF у словенському Оточеці, тоді американка здобула перемогу.
Розклад матчів українок у Цинциннаті на 14 серпня
* Орієнтовний початок матчу за київським часом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюватимуть канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що на турнірі серії WTA в Цинциннаті, який стартував напередодні, Ангеліна Калініна вийшла у друге коло, а Даяна Ястремська поступилася на старті.