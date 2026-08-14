Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Три українки 14 серпня проведуть матчі першого кола на турнірі в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 14 серпня 2026, 13:57
Три українки 14 серпня проведуть матчі першого кола на турнірі в Цинциннаті
Дар'я Снігур
Getty images

Дар'я Снігур (45), Олександра Олійникова (46) та Юлія Стародубцева (78) 14 серпня зіграють стартові матчі на турнірі серії WTA 1000 у Цинциннаті.

Волею жереба Снігур та Стародубцева зустрінуться одна з одною. Минулого сезону на челенджері в Ілклі на траві Дар'я виявилася сильнішою в трьох сетах.

Олійникова проведе поєдинок із володаркою вайлд-кард зі США Ельвіною Калієвою (120). Тенісистки грали між собою у 2023 році на турнірі ITF у словенському Оточеці, тоді американка здобула перемогу.

Розклад матчів українок у Цинциннаті на 14 серпня

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Перше коло
18:00. Дар'я Снігур (Україна) – Юлія Стародубцева (Україна), корт Court 6, 1-м запуском
21:00*. Олександра Олійникова (Україна) – Ельвіна Калієва (США), корт Tony Trabert Stadium 3, 3-м запуском, після матчу Дроге – Берреттіні.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюватимуть канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що на турнірі серії WTA в Цинциннаті, який стартував напередодні, Ангеліна Калініна вийшла у друге коло, а Даяна Ястремська поступилася на старті.

Юлія Стародубцева Олександра Олійникова Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

Дар'я Снігур: Якби на початку року мені сказали про топ-50, іронічно усміхнулася б
Снігур – після виступу в Празі: Сподіваюся, я зіграла перший і не останній фінал WTA
Снігур поступилася 18-річній австрійці в фіналі турніру WTA в Празі
Снігур – про майбутній фінал у Празі: Чесно кажучи, я цього не очікувала
Снігур стала 15-ю українкою, яка зіграє в фіналі турніру WTA в одиночному розряді

Останні новини