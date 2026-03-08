Снігур не зуміла стати чемпіонкою турніру у Трнаві, програвши у фіналі першій сіяній

Дар'я Снігур (117) не змогла перемогти у фіналі турніру серії ITF W75 у словацькій Трнаві, поступившись у фінальному поєдинку бельгійці Ганне Вандевінкель (115).

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(1), 1:6.

За поєдинок Снігур 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 1 брейк. Її суперниця виконала 5 ейсів, не помилялася на подачі та зробила 4 брейки.

ITF W75, Trnava

Трнава, Словаччина, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Фінал, 8 березня

Ганне Вандевінкель (Бельгія) – Дар'я Снігур (Україна) 7:6(1), 6:1

Тенісистки зустрічалися вдруге, обидва рази перемогу святкувала бельгійка.

Снігур провела свій 20 фінал змагань рівня ITF, на її рахунку 11 титулів.

Нагадаємо, що в перших двох колах турніру в Трнаві Дар'я Снігур розгромила спочатку Вендулу Вальдманнову (278, Чехія), а потім Валентину Різер (307, Швейцарія). У чвертьфіналі українка переграла чешку Луціє Гавличкову (240), а в півфіналі була сильнішою за швейцарку Селін Неф (228)..

Два тижні тому Снігур стала переможницею першого в кар'єрі турніру WTA 125 у португальському Оейраші.