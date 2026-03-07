Українська правда
Снігур вийшла в фінал турніру ITF у Словаччині

Станіслав Матусевич — 7 березня 2026, 13:53
Дар'я Снігур
Instagram

Дар'я Снігур (117) вийшла в фінал турніру серії ITF W75 у словацькій Трнаві. У півфінальному матчі друга сіяна українка перемогла представницю Швейцарії Селін Неф (228).

Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

ITF W75, Trnava
Трнава, Словаччина, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Півфінал, 7 березня

Дар'я Снігур (Україна) – Селін Неф (Швейцарія) 6:4, 6:4

Тенісистки зустрічалися вдруге, українка здобула першу перемогу. У вирішальному матчі змагань Снігур зіграє з переможницею матчу між Ганне Вандевінкель (115, Бельгія) та Ерікою Андрєєвою (343, -).

Нагадаємо, що в перших двох колах турніру в Трнаві Дар'я Снігур розгромила спочатку Вендулу Вальдманнову (278, Чехія), а потім Валентину Різер (307, Швейцарія). У чвертьфіналі українка переграла чешку Луціє Гавличкову (240).

Два тижні тому Снігур стала переможницею першого в кар'єрі турніру WTA 125 у португальському Оейраші.

