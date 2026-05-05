Снігур не зуміла пробитися до основної сітки турніру в Римі

Дар'я Снігур (95) не змогла вийти в основну сітку турніру серії WTA 1000 в Римі. У фіналі кваліфікації українка поступилася італійці Ноемі Базілетті (427).

Гра тривала 2 години 40 хвилин та завершилася з рахунком 3:6, 7:6(8), 4:6.

У другій партії Дар'я відіграла два матч-пойнти суперниці на тай-брейку та перевела матч у вирішальний сет, де Базілетті все ж виявилася сильнішою.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 1 помилку на подачі та 7 брейків.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Фінал кваліфікації, 5 травня

Дар'я Снігур (Україна) – Ноемі Базілетті (Італія) 3:6, 7:6(8), 4:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

В основній сітці турніру в Римі грають українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Ангеліна Калініна 5 травня проведе поєдинок фіналу кваліфікації.

