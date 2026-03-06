Снігур впевнено вийшла у півфінал турніру ITF у Трнаві

Дар'я Снігур (117) вийшла у півфінал турніру серії ITF W75 у словацькій Трнаві. У чвертьфінальному матчі друга сіяна українка обіграла представницю Чехії Луціє Гавличкову (240).

Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, 3 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W75, Trnava

Трнава, Словаччина, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 6 березня

Дар'я Снігур (Україна) – Луціє Гавличкова (Чехія) 6:3, 6:4

Тенісистки зустрічалися вдруге, українка здобула першу перемогу. У півфіналі змагань Снігур зіграє проти швейцарки Селін Неф (228).

Нагадаємо, що в перших двох колах турніру в Трнаві Дар'я Снігур розгромила спочатку Вендулу Вальдманнову (278, Чехія), а потім Валентину Різер (307, Швейцарія).