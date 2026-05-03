Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Дві українки дізналися перших суперниць у кваліфікації турніру WTA 1000 в Римі

Станіслав Матусевич — 3 травня 2026, 18:40
Дві українки дізналися перших суперниць у кваліфікації турніру WTA 1000 в Римі
Дар'я Снігур
Getty images

Українські тенісистки Дар'я Снігур (98) і Ангеліна Калініна (110) отримали перших суперниць у кваліфікації турніру серії WTA 1000 в італійському Римі.

Снігур у півфіналі попередніх змагань зустрінеться з місцевою володаркою вайлд-кард Самірою де Стефано (311).

Калініна на старті поміряється силами з колумбійською тенісисткою Камілою Осоріо (83).

Матчі основної сітки турніру в столиці Італії відбудуться з 5 по 17 травня. Кваліфікаційні поєдинки пройдуть 4-5 травня.

Нагадаємо, що змагання аналогічної категорії в Мадриді виграла інша українська тенісистка, Марта Костюк (23). Титул став для неї першим на турнірах WTA 1000 у кар'єрі.

Ангеліна Калініна Рим Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

Було непросто через ритм: Швьонтек – про перемогу над Снігур
Снігур не встояла перед Швьонтек у другому колі в Мадриді
Дар'я Снігур: Особливо не сподівалася на грунтову частину сезону, а вийшло вже три перемоги
Снігур у божевільній кінцівці вирвала перемогу в екс-росіянки в першому колі турніру WTA 1000 у Мадриді
Чотири українки дізналися суперниць у Мадриді за підсумками кваліфікації

Останні новини