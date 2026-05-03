Дві українки дізналися перших суперниць у кваліфікації турніру WTA 1000 в Римі

Українські тенісистки Дар'я Снігур (98) і Ангеліна Калініна (110) отримали перших суперниць у кваліфікації турніру серії WTA 1000 в італійському Римі.

Снігур у півфіналі попередніх змагань зустрінеться з місцевою володаркою вайлд-кард Самірою де Стефано (311).

Калініна на старті поміряється силами з колумбійською тенісисткою Камілою Осоріо (83).

Матчі основної сітки турніру в столиці Італії відбудуться з 5 по 17 травня. Кваліфікаційні поєдинки пройдуть 4-5 травня.

Нагадаємо, що змагання аналогічної категорії в Мадриді виграла інша українська тенісистка, Марта Костюк (23). Титул став для неї першим на турнірах WTA 1000 у кар'єрі.