Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Снігур із черговим розгромом вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Словаччині

Станіслав Матусевич — 5 березня 2026, 15:51
Снігур із черговим розгромом вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Словаччині
Дар'я Снігур
Instagram

Дар'я Снігур (117) продовжує громити своїх суперниць на турнірі серії ITF W75 у словацькій Трнаві. Після двох "бубликів" для чешки Вендули Вальдманнової (278) перша сіяна українка віддала лише один гейм представниці Швейцарії Валентині Різер (307) у другому колі змагань.

Гра тривала 47 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:1.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 6 разів помилилася на подачі та не реалізувала єдиний брейк-пойнт.

ITF W75, Trnava
Трнава, Словаччина, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 5 березня

Дар'я Снігур (Україна) – Валентина Різер (Швейцарія) 6:0, 6:1

Тенісистки зустрічалися вдруге, обидва рази перемагала українка. У чвертьфіналі змагань Снігур зіграє проти чешки Луції Гавличкової (240).

Нагадаємо, що Вероніка Подрез не зуміла вийти у чвертьфінал турніру в Трнаві, поступившись у другому колі лідерці посіву Ганне Вандевінкель (115, Бельгія).

ITF Дар'я Снігур

ITF

Подрез не зуміла переграти першу сіяну на турнірі в Трнаві
Подрез легко вийшла у друге коло турніру ITF у Словаччині
Снігур не віддала жодного гейму на старті турніру ITF у Трнаві
Подрез не зуміла вийти в фінал турніру ITF у Словаччині
Подрез продовжила серію перемог і вийшла у півфінал турніру ITF у Словаччині

Останні новини