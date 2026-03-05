Снігур із черговим розгромом вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Словаччині

Дар'я Снігур (117) продовжує громити своїх суперниць на турнірі серії ITF W75 у словацькій Трнаві. Після двох "бубликів" для чешки Вендули Вальдманнової (278) перша сіяна українка віддала лише один гейм представниці Швейцарії Валентині Різер (307) у другому колі змагань.

Гра тривала 47 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:1.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 6 разів помилилася на подачі та не реалізувала єдиний брейк-пойнт.

ITF W75, Trnava

Трнава, Словаччина, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 5 березня

Дар'я Снігур (Україна) – Валентина Різер (Швейцарія) 6:0, 6:1

Тенісистки зустрічалися вдруге, обидва рази перемагала українка. У чвертьфіналі змагань Снігур зіграє проти чешки Луції Гавличкової (240).

Нагадаємо, що Вероніка Подрез не зуміла вийти у чвертьфінал турніру в Трнаві, поступившись у другому колі лідерці посіву Ганне Вандевінкель (115, Бельгія).