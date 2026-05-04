Снігур пробилася у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 в Римі

Українська тенісистка Дар'я Снігур (95) вийшла у фінал кваліфікації на турнір серії WTA 1000 у Римі, Італія.

У півфіналі відбору 24-річна українка перемогла представницю Італії Саміру де Стефано (257) – 6:2, 6:3.

Матч тривав одну годину та 5 хвилин. Снігур зробила одну подвійну помилку і використала 6/13 брейк-пойнтів.

Internazionali BNL D'Italia 2026 – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Кваліфікація, півфінал

Сьогодні свій матч у межах кваліфікації турніру WTA 1000 у Римі проведе Ангеліна Калініна (93). Суперницею українки буде представниця Колумбії Каміла Осоріо (83). Орієнтовний початок поєдинку – 14:40 за київським часом.

Зазначимо, що матчі основної сітки турніру в столиці Італії відбудуться з 5 по 17 травня.

