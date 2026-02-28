Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Подрез не зуміла вийти в фінал турніру ITF у Словаччині

Станіслав Матусевич — 28 лютого 2026, 16:05
Подрез не зуміла вийти в фінал турніру ITF у Словаччині
Вероніка Подрез
Getty images

Вероніка Подрез (238) не зуміла пробитися до фіналу турніру серії ITF W75 у словацькій Трнаві, без шансів поступившись у півфіналі чеській спортсменці Луції Гавличковій (277).

Гра тривала рівно 1 годину і завершилася з рахунком 2:6, 1:6.

За поєдинок Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 6 ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

ITF W75, Trnava
Трнава, Словаччина, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Півфінал, 28 лютого

Луціє Гавличкова (Чехія) – Вероніка Подрез (Україна) 6:2, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. Завдяки вдалим виступам за останні два тижні, в оновленому рейтингу WTA 2 березня 19-річна Подрез вперше в кар'єрі впритул наблизиться до топ-200 світового рейтингу.

Нагадаємо, у першому колі змагань у Трнаві Подрез обіграла італійку Саміру де Стефано (290), у другому раунді розгромила німкеню Міну Годжич (448), а у чвертьфіналі впоралася з Кетрін Себов (253, Канада).

Минулого тижня Вероніка стала переможницею турніру серії ITF W35 у нідерландській Гаазі.

ITF Вероніка Подрез

Вероніка Подрез

Подрез продовжила серію перемог і вийшла у півфінал турніру ITF у Словаччині
Подрез із нищівним розгромом вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Словаччині
Подрез успішно стартувала на турнірі ITF у Словаччині
Подрез здобула титул на турнірі ITF у Нідерландах
Подрез розгромила росіянку і вийшла в фінал турніру ITF у Гаазі

Останні новини