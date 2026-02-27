Подрез продовжила серію перемог і вийшла у півфінал турніру ITF у Словаччині

Вероніка Подрез (238) без проблем вийшла в півфінал турніру серії ITF W75 у словацькій Трнаві, обігравши у чвертьфіналі канадійку Кетрін Себов (253).

Гра тривала 1 годину 29 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

За поєдинок Подрез 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

ITF W75, Trnava

Трнава, Словаччина, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 27 лютого

Вероніка Подрез (Україна) – Кетрін Себов (Канада) 6:2, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Вероніка зіграє проти чешки Луції Гавличкової (277).

Нагадаємо, у першому колі змагань у Трнаві Подрез обіграла італійку Саміру де Стефано (290), а в другому раунді розгромила німкеню Міну Годжич (448).

Минулого тижня Вероніка стала переможницею турніру серії ITF W35 у нідерландській Гаазі.