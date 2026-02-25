Подрез успішно стартувала на турнірі ITF у Словаччині

Вероніка Подрез (238) успішно стартувала на турнірі серії ITF W75 у словацькій Трнаві. У першому колі змагань шоста сіяна українка обіграла представницю Італії Саміру де Стефано (290).

Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

За поєдинок Подрез 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

ITF W75, Trnava

Трнава, Словаччина, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 25 лютого

Вероніка Подрез (Україна) – Саміра де Стефано (Італія) 6:4, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Подрез зіграє проти німкені Міни Годжич (448).

Нагадаємо, минулого тижня Вероніка Подрез стала чемпіонкою турніру серії ITF W35 у нідерландській Гаазі.