Подрез із нищівним розгромом вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Словаччині

Станіслав Матусевич — 26 лютого 2026, 18:48
Вероніка Подрез
ITF

Вероніка Подрез (238) не віддала жодного гейму суперниці, Міні Годжич (448), у матчі другого кола турніру серії ITF W75 у словацькій Трнаві.

Гра тривала 1 годину 4 хвилини і завершилася з рахунком 6:0, 6:0.

За поєдинок Подрез 3 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 6 разів помилилася на подачі та не реалізувала єдиний брейк-пойнт.

ITF W75, Trnava
Трнава, Словаччина, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 26 лютого

Вероніка Подрез (Україна) – Міна Годжич (Німеччина) 6:0, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Вероніка зіграє проти канадійки Катрін Себов (253).

Нагадаємо, у першому колі змагань у Трнаві Подрез обіграла італійку Саміру де Стефано (290).

