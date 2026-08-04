Важка перемога у другому колі: огляд матчу Світоліна – Бузас Манейро в Торонто

Еліна Світоліна (9) у складному матчі обіграла іспанку Джессіку Бузас Манейро (63) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Торонто.

Гра тривала 2 години 49 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(5), 7:6(4), 6:4.

Огляд матчу

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Друге коло, 4 серпня

Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 6:7(5), 7:6(4), 6:4

Тенісистки зустрічалися вчетверте, всі поєдинки залишилися за українкою. У наступному колі змагань Світоліна зіграє з сильнішою в матчі між Єленою Габріелою Русе (77, Румунія) та Анастасією Потаповою (27, Австрія).

Еліна поточного сезону виграла 21 із 23 ігор проти тенісисток, які не входять до топ-50 світового рейтингу.

Світоліна у 2017 році ставала чемпіонкою турніру в Торонто.

Напередодні турнір у Торонто залишили троє наших тенісисток. Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева поступилися у першому раунді змагань.