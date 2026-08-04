Світоліна і Костюк 4 серпня проведуть матчі другого кола в Торонто: визначився час

Дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11), 4 серпня проведуть стартові для себе матчі другого кола на турнірі серії WTA 1000 у Торонто. Перший раунд наші тенісистки пропускали через потрапляння до посіву змагань.

Світоліна зустрінеться з іспанкою Джессікою Бузас Манейро (63). Тенісистки провели між собою три матчі, усі виграла Еліна у двох сетах.

Костюк протистоятиме канадській володарці вайлд-кард Кетрін Себов (231). П'ять років тому в Чикаго Марта впевнено перемогла майбутню суперницю.

Розклад матчів українок в Торонто на 4 серпня

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Друге коло

18:00. Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія), корт Centre Court, 1-м запуском

21:00*. Марта Костюк (Україна) – Кетрін Себов (Канада), корт Grandstand, 2-м запуском, після матчу Швьонтек – Бейлек.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюватимуть канал Setanta Sports+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що напередодні турнір у Торонто залишили троє наших тенісисток. Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна і Юлія Стародубцева поступилися у першому колі змагань.