Світоліна і Костюк 4 серпня проведуть матчі другого кола в Торонто: визначився час
Дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11), 4 серпня проведуть стартові для себе матчі другого кола на турнірі серії WTA 1000 у Торонто. Перший раунд наші тенісистки пропускали через потрапляння до посіву змагань.
Світоліна зустрінеться з іспанкою Джессікою Бузас Манейро (63). Тенісистки провели між собою три матчі, усі виграла Еліна у двох сетах.
Костюк протистоятиме канадській володарці вайлд-кард Кетрін Себов (231). П'ять років тому в Чикаго Марта впевнено перемогла майбутню суперницю.
Розклад матчів українок в Торонто на 4 серпня
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюватимуть канал Setanta Sports+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що напередодні турнір у Торонто залишили троє наших тенісисток. Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна і Юлія Стародубцева поступилися у першому колі змагань.