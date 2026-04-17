36-річна румунка стане суперницею Подрез у півфіналі в Руані

36-річна румунська тенісистка Сорана Кирстя (26) стала суперницею українки Вероніки Подрез (209) у півфіналі турніру серії WTA 250 у французькому Руані. У чвертьфіналіьному матчі друга сіяну турніру обіграла угорку Анну Бондар (65).

Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 7:6(2), 6:2.

Open Capfinances Rouen Métropole Rouen – WTA 250

Руан, Франція, ґрунт (зал)

Призовий фонд: $283,347

Півфінал, 17 квітня

Подрез і Кирстя раніше не зустрічалися. Вероніка грає свій дебютний турнір рівня WTA 250.

Румунка проводить свій останній сезон у професійному Турі.

Нагадаємо, що на турнірі в Руані Вероніка Подрез подолала кваліфікацію, в першому колі основної сітки розгромила екстретю ракетку світу Слоан Стівенс (552, США), а в другому раунді впоралася з італійкою Елізабеттою Коччаретто (41). У чвертьфіналі українка впевнено перемогла британку Кеті Бултер (64).