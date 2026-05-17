Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Троє представників України отримали суперників у кваліфікації Ролан Гаррос-2026

Станіслав Матусевич — 17 травня 2026, 15:58
Троє представників України отримали суперників у кваліфікації Ролан Гаррос-2026
Вероніка Подрез
btu.org.ua

Троє представників України – один чоловік та двоє жінок – дізналися перших суперників у кваліфікації другого мейджору сезону, Ролан Гаррос.

Віталій Сачко (193) розпочне боротьбу в Парижі проти 25 сіяного британця Джека Піннінгтона Джонса (137). У випадку успіху, в півфіналі кваліфікації на Віталія очікуватиме сильніший у поєдинку між Гонсало Буено (184, Перу) та Флораном Баксом (254, Франція).

Дебютантка турнірів Grand Slam Вероніка Подрез (152) поміряється силами з 12 номером посіву чешкою Домінікою Шалковою (117). Переможець цієї пари далі вийде або на Сюзан Бандеккі (229), або на Хлое Паке (277, Франція).

Катаріна Завацька (279) спробує на старті обіграти канадійку Керол Чжао (426). Наступною суперницею українки можуть стати Дар'я Семенистая (112, Латвія) чи Ірина Шиманович (187, -).

Матчі кваліфікації в Парижі відбудуться з 18 по 22 травня.

Нагадаємо, що в основній сітці Ролан Гаррос-2026 виступлять сім українок.

Ролан Гаррос Віталій Сачко Вероніка Подрез

Ролан Гаррос

Мадрид і Рим підкорені, на черзі – Ролан Гаррос? Мрії вголос українського тенісного вболівальника
Завацька з часткою везіння потрапила у кваліфікацію Ролан Гаррос-2026
Десята ракетка світу не зіграє на Ролан Гаррос-2026
Семеро українських тенісисток виступлять у парному розряді Ролан Гаррос
Чемпіон 2015 року та чоловік Світоліної отримали вайлд-кард на Ролан Гаррос-2026

Останні новини