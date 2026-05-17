Троє представників України отримали суперників у кваліфікації Ролан Гаррос-2026

Троє представників України – один чоловік та двоє жінок – дізналися перших суперників у кваліфікації другого мейджору сезону, Ролан Гаррос.

Віталій Сачко (193) розпочне боротьбу в Парижі проти 25 сіяного британця Джека Піннінгтона Джонса (137). У випадку успіху, в півфіналі кваліфікації на Віталія очікуватиме сильніший у поєдинку між Гонсало Буено (184, Перу) та Флораном Баксом (254, Франція).

Дебютантка турнірів Grand Slam Вероніка Подрез (152) поміряється силами з 12 номером посіву чешкою Домінікою Шалковою (117). Переможець цієї пари далі вийде або на Сюзан Бандеккі (229), або на Хлое Паке (277, Франція).

Катаріна Завацька (279) спробує на старті обіграти канадійку Керол Чжао (426). Наступною суперницею українки можуть стати Дар'я Семенистая (112, Латвія) чи Ірина Шиманович (187, -).

Матчі кваліфікації в Парижі відбудуться з 18 по 22 травня.

Нагадаємо, що в основній сітці Ролан Гаррос-2026 виступлять сім українок.