Подрез обіграла чемпіонку US Open-2017 на старті турніру WTA в Парижі

Вероніка Подрез (152) перемогла чемпіонку US Open-2017, американку Слоан Стівенс (362), у першому колі турніру серії WTA 125 у Парижі.

Гра тривала дві години і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:2.

За поєдинок Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 16 (!) подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Trophee Clarins – WTA 125

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: $115,00

Перше коло, 12 травня

Вероніка Подрез (Україна) – Слоан Стівенс (США) 4:6, 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, перший їхній матч відбувся місяць тому на тріумфальному для Вероніки турнірі в Руані, де вона з кваліфікації дійшла до фіналу. Тоді на старті основної сітки теж сильнішою була українка.

У наступному колі змагань Подрез зіграє з Юлією Путінцевою (77, Казахстан).

Нагадаємо, що напередодні Вероніка перемогла китаянку Го Ханьюй (167) у фіналі кваліфікації турніру в Парижі.