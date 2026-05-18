Подрез поступилася чешці у кваліфікації Ролан Гаррос
Українська тенісистка Вероніка Подрез програла чешці Домініці Салковій у першому раунді кваліфікації Ролан Гаррос.
Зустріч тривала 1 годину та 16 хвилин. У першому сеті Подрез поступилася із рахунком 2:6. У наступному сеті вона показала кращий результат, але програла 4:6.
The French Open – Roland Garros
Париж, Франція, ґрунт
Перше коло, 18 травня
Вероніка Подрез (Україна) – Домініка Салкова (Чехія) 2:6, 4:6
Для українки зустріч була дебютом на мейджор турнірі.
Також 19 травня у першому раунді кваліфікації Ролан Гаррос зіграє українка Катаріна Завацька проти канадійки Карол Джао.
Нагадаємо, що Олександра Олійникова обіграла Александру Еалу в першому колі турніру WTA 500 у Страсбурзі.
Окрім цього Ангеліна Калініна перемогла швейцарку Сімону Вальтерт у першому колі на турнірі WTA 250 у Марокко.