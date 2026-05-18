Подрез поступилася чешці у кваліфікації Ролан Гаррос

Володимир Слюсарь — 18 травня 2026, 21:52
Українська тенісистка Вероніка Подрез програла чешці Домініці Салковій у першому раунді кваліфікації Ролан Гаррос.

Зустріч тривала 1 годину та 16 хвилин. У першому сеті Подрез поступилася із рахунком 2:6. У наступному сеті вона показала кращий результат, але програла 4:6.

The French Open – Roland Garros
Париж, Франція, ґрунт
Перше коло, 18 травня

Вероніка Подрез (Україна) – Домініка Салкова (Чехія) 2:6, 4:6

Для українки зустріч була дебютом на мейджор турнірі.

Також 19 травня у першому раунді кваліфікації Ролан Гаррос зіграє українка Катаріна Завацька проти канадійки Карол Джао.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова обіграла Александру Еалу в першому колі турніру WTA 500 у Страсбурзі.

Окрім цього Ангеліна Калініна перемогла швейцарку Сімону Вальтерт у першому колі на турнірі WTA 250 у Марокко.

