Усі розділи
Подрез не зуміла обіграти Путінцеву на турнірі в Парижі

Станіслав Матусевич — 13 травня 2026, 12:30
Вероніка Подрез (152) поступилася представниці Казахстану Юлії Путінцевій (77) у другому колі турніру серії WTA 125 у Парижі.

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 0:6.

За поєдинок Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 6 брейків.

Trophee Clarins WTA 125
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: $115,00
Друге коло, 13 травня

Вероніка Подрез (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан) 4:6, 0:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що на старті турніру в столиці Франції Подрез обіграла відому американку Слоан Стівенс (362).

На змаганнях у Парижі продовжує виступати інша українка, Юлія Стародубцева (57). 13 травня вона зіграє поєдинок другого кола проти китаянки Чжан Шуай (73).

