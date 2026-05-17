Прев’ю кваліфікації Ролан Гаррос: йдемо на рекорд?

Дебют Подрез, камбек Завацької і 13-річна серія українців у Парижі – що на нас чекає в увертюрі ґрунтового мейджора

У понеділок, 18 травня, розпочинається розігрів головного ґрунтового шоу сезону – Ролан Гаррос. Нагадаємо, що місця в основі гарантували одразу сім представників України, що вже траплялося у 2007 і 2008 роках. І це наш максимум, а отже – повторення рекорду турніру зі спробою поліпшити його.

Цю спробу виконають троє наших співвітчизників: Віталій Сачко, Вероніка Подрез та Катаріна Завацька. Ми ж, своєю чергою, розбираємось – чи є в когось із них реальні шанси на прохід в основу?

Почнемо з єдиного представника України серед чоловіків. Сам факт потрапляння Віталія у зону Grand Slam, а точніше – повернення, вже є приємною новиною. За його спиною навіть ніхто не проглядається, а падіння збірної України – зайве підтвердження того, що чоловічий теніс зараз перебуває у крутому піке.

Щодо перспектив Сачка в Парижі, то ми порадіємо будь-якому результату. По суті, в нього вже є повторення "персонал бест", адже тут він виступав лише одного разу – в 2024 році – і зазнав поразки в першому раунді відбору. Загалом це буде його десятий турнір Grand Slam.

А ось у дівчат перспективи значно сонячніші. Ми маємо право на найсміливіші надії від 19-річної Вероніки Подрез, навіть попри те, що вона дебютує на мейджорах. Усе через ураганний виступ у французькому Руані, де вона вже має фінал на рівні WTA 250.

Вероніка Подрез і Марта Костюк після фіналу в Руані

Подрез стане 35-ю українською дебютанткою на РГ і 43-ю – на Слемах.

Незважаючи на те, що Катаріна Завацька кваліфікувалася на паризький мейджор із третьої сотні рейтингу і пропустила п'ять мейджорів, ми покладаємо на неї сподівання.

По-перше, вона зараз набирає форму і перебуває на підйомі під пильним наглядом Іллі Марченка. По-друге, вона вже має вдалий досвід перемоги в кваліфікації РГ (2021). По-третє, і найголовніше: Завацька є відвертою ґрунтовичкою й на глині виглядає набагато небезпечніше, ніж на швидших покриттях.

Завацька в 23-й раз зіграє на турнірі Grand Slam і вшосте – в Парижі, де двічі виступала в основній сітці (2020, 2021).

Пізній захід Завацької на РГ розширив наше представництво до трьох гравців в увертюрі турніру, що не є чимось неординарним. Таке було, наприклад, торік (Соболєва, Снігур, Стародубцева) і загалом сім разів у цьому сторіччі. А ось менше – два українські кваліфаєри – востаннє було зафіксовано у далекому 2000 році (Ковальчук, Татаркова).

Не менш цікаво згадати, що максимальне наше представництво в кваліфікації РГ було зафіксовано у 2013 і 2014 роках, коли боротьбу за основу розпочинали по 10 (!) українців.

Наостанок додамо головне спостереження у статистичному ракурсі: починаючи з 2013 року, тобто 13 років поспіль, кваліфікацію Ролан Гаррос вигравав мінімум один українець.

Хто врятує цю цікаву серію чи їй судилося обірватися цьогоріч – дізнаємось уже наступного тижня. Проте варто нагадати, що вісім українців в основі мейджорів було зафіксовано лише одного разу – на Вімблдоні-2024.

