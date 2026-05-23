Українські тенісистки отримали стартових суперниць у парному розряді Ролан Гаррос

Семеро українських тенісисток дізналися перших суперниць у парному розряді Ролан Гаррос-2026.

Тільки дві наші представниці виступлять у чисто українському дуеті. Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська стартуватимуть матчем проти 14-х сіяних китаянок Цзянь Сіньюй/Сюй Іфань.

Це більш складні опонентки дісталися Марті Костюк із румункою Єленою Габріелою Русе. Їм протистоятимуть треті сіяні Елізе Мертенс (Бельгія)/Чжан Шуай (Китай).

Людмила Кіченок та американка Дезіре Кравчик отримали 9 номер посіву і зустрінуться з Беатріс Хаддад Маєю (Бразилія) і Людмилою Самсоновою (-).

Юлія Стародубцева разом із полькою Магдою Лінетт зіграють із французькою парою Ельза Жакмо/Тіанцоа Ракотоманга Ражаона.

Надія Кіченок та японка Макото Ніномія боротимуться проти Камілли Рахімової (Узбекистан) та Анни Шишкової (Чехія).

Олександра Олійникова з угоркою Панною Удварді на старті зустрінуться з парою Анна Бондар (Угорщина)/Магдалена Френх (Польща).

