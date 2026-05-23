Три українки стартують на Ролан Гаррос 24 травня: визначився час

Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (54) та Дар'я Снігур (95) проведуть 24 травня, у стартовий день Ролан Гаррос-2026, матчі першого кола турніру.

Костюк зіграє проти ексросіянки Оксани Селехметьєвої (89), яка напередодні паризького мейджору змінила громадянство на іспанське. Тенісистки раніше не зустрічалися.

Стародубцева протистоятиме росіянці Анні Блінковій (99), якій поступилася у першому раунді минулорічного US Open.

Снігур дебютуватиме в основній сітці Ролан Гаррос поєдинком із представницею Данії Кларою Таусон (21). Дар'я вже двічі програвала цій суперниці, однак ці поразки були на харді й остання датована 2023 роком.

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос 24 травня

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло

12:00. Марта Костюк (Україна) – Оксана Селехметьєва (Іспанія), корт Simonne-Mathieu, 1-м запуском.

13:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова (-), корт Court 9, 2-м запуском, після матчу Таггер – Ван.

17:30*. Дар'я Снігур (Україна) – Клара Таусон (Данія), корт Court 12, 5-м запуском, після матчу Френх – Русе.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

