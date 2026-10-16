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Чотири українки зіграють у кваліфікації турніру WTA 500 у Нінбо

Станіслав Матусевич — 16 жовтня 2026, 13:08
Чотири українки зіграють у кваліфікації турніру WTA 500 у Нінбо
Дар'я Снігур
Getty images

Четверо українських тенісисток візьмуть участь у кваліфікації турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо, матчі основної сітки якого відбудуться з 19 по 25 жовтня.

Троє наших спортсменок посіяні у відбіркових змаганнях під першими трьома номерами.

Дар'я Снігур (42) розпочне кваліфікацію матчем із 16-річною китаянкою Лінь Юйцзюнь (889), яка отримала вайлд-кард. Тенісистки раніше не зустрічалися.

Юлія Стародубцева (44) зіграє проти "нейтральної" Анастасії Захарової (111). У червні поточного року в Істборні сильнішою виявилася росіянка.

Ангеліна Калініна (48) протистоятиме швейцарці Симоні Вальтерт (110). У двох попередніх матчах українка неодмінно перемагала.

Даяна Ястремська стала єдиною несіяною з українок. У півфіналі кваліфікації одеситка зустрінеться з представницею Узбекистану Каміллою Рахімовою (69). Спортсменки раніше не проводили одна з одною офіційних матчів.

Відбіркові змагання стартують у суботу, 17 жовтня.

В основній сітці турніру в Нінбо заявлені дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (6) і Марта Костюк (10).

Нагадаємо, що Світоліна завершила боротьбу у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані, поступившись британці Сонай Картал (170).

Ангеліна Калініна Юлія Стародубцева Дар'я Снігур

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