Чотири українки зіграють у кваліфікації турніру WTA 500 у Нінбо

Четверо українських тенісисток візьмуть участь у кваліфікації турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо, матчі основної сітки якого відбудуться з 19 по 25 жовтня.

Троє наших спортсменок посіяні у відбіркових змаганнях під першими трьома номерами.

Дар'я Снігур (42) розпочне кваліфікацію матчем із 16-річною китаянкою Лінь Юйцзюнь (889), яка отримала вайлд-кард. Тенісистки раніше не зустрічалися.

Юлія Стародубцева (44) зіграє проти "нейтральної" Анастасії Захарової (111). У червні поточного року в Істборні сильнішою виявилася росіянка.

Ангеліна Калініна (48) протистоятиме швейцарці Симоні Вальтерт (110). У двох попередніх матчах українка неодмінно перемагала.

Даяна Ястремська стала єдиною несіяною з українок. У півфіналі кваліфікації одеситка зустрінеться з представницею Узбекистану Каміллою Рахімовою (69). Спортсменки раніше не проводили одна з одною офіційних матчів.

Відбіркові змагання стартують у суботу, 17 жовтня.

В основній сітці турніру в Нінбо заявлені дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (6) і Марта Костюк (10).

Нагадаємо, що Світоліна завершила боротьбу у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані, поступившись британці Сонай Картал (170).