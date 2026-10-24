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Стародубцева програла "нейтральній" білорусці у кваліфікації WTA 500 у Токіо

Софія Кулай — 24 жовтня 2026, 07:04
Стародубцева програла нейтральній білорусці у кваліфікації WTA 500 у Токіо
Юлія Стародубцева
Getty Images

Юлія Стародубцева (50) поступилася "нейтральній" білорусці Олександрі Соснович (122) у півфіналі кваліфікації хардового турніру WTA 500 у Токіо.

Зустріч тривала 1 годину 59 хвилин та закінчилася з рахунком 4:6, 5:7.

До екватора першого сету українська тенісистка володіла перевагою, але програний шостий гейм став ключовим у протистоянні. Соснович переламала хід поєдинку на свою користь та забрала першу партію – 4:6.

У другому сеті Стародубцева була за крок (5:4) від виграної партії, але розгубила свою перевагу. Білоруска взяла три гейми поспіль та довела матч до перемоги – 5:7.

За поєдинок Стародубцева не зробила жодної подачі навиліт (3 – у Соснович) та допустила 2 подвійні помилки (3 – у білоруської тенісистки).

Toray Pan Pacific Open Tennis – WTA 500
Токіо, Японія, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Півфінал кваліфікації, 24 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) – Олександра Соснович (–) 4:6, 5:7

Стародубцева зазнала четвертої поразки поспіль у Турі. Востаннє українка перемагала 4 вересня 2026 року, коли в 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату США обіграла Марію Саккарі (31)  з Греції.

Також 24 жовтня свій кваліфікаційний поєдинок проведе Олександра Олійникова. Українка зіграє проти японки Маї Хонтами (168).

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