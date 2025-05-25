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Стародубцева зіграє стартовий матч на Ролан Гаррос 26 травня: відомий час

Станіслав Матусевич — 25 травня 2025, 19:54
Стародубцева зіграє стартовий матч на Ролан Гаррос 26 травня: відомий час
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева (86) єдиною з українок 26 травня вийде на паризькі грунтові корти Ролан Гаррос.

24-річна українка, яка потрапила до основної сітки турніру як "лакі-лузер", зустрінеться з Тамарою Корпач (148, Німеччина). Німкені, на відміну від Юлії, вдалося повністю пройти сито кваліфікаційних змагань.

Розклад матчу Стародубцевої на Ролан Гаррос на 26 травня

Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €28,176,000
Перше коло

12:00. Юлія Стародубцева (Україна) – Тамара Корпач (Німеччина), корт Court 5, 1-м запуском.

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська перемогла у першому колі Ролан Гаррос австралійку Дестані Аяву.

Успішно стартувала на паризькому мейджорі й Еліна Світоліна, яка розгромила туркеню Зейнеп Сонмез.

На жаль, припинила боротьбу на дебютному для себе турнірі Grand Slam Анастасія Соболєва. Вона поступилася 11 ракетці світу росіянці Діані Шнайдер.

Корпач розклад Юлія Стародубцева Ролан Гаррос 2025

Юлія Стародубцева

Стародубцева потрапила до основної сітки Ролан Гаррос в статусі "лакі-лузера"
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