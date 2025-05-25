Стародубцева зіграє стартовий матч на Ролан Гаррос 26 травня: відомий час
Юлія Стародубцева (86) єдиною з українок 26 травня вийде на паризькі грунтові корти Ролан Гаррос.
24-річна українка, яка потрапила до основної сітки турніру як "лакі-лузер", зустрінеться з Тамарою Корпач (148, Німеччина). Німкені, на відміну від Юлії, вдалося повністю пройти сито кваліфікаційних змагань.
Розклад матчу Стародубцевої на Ролан Гаррос на 26 травня
12:00. Юлія Стародубцева (Україна) – Тамара Корпач (Німеччина), корт Court 5, 1-м запуском.
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись тут.
Нагадаємо, що Даяна Ястремська перемогла у першому колі Ролан Гаррос австралійку Дестані Аяву.
Успішно стартувала на паризькому мейджорі й Еліна Світоліна, яка розгромила туркеню Зейнеп Сонмез.
На жаль, припинила боротьбу на дебютному для себе турнірі Grand Slam Анастасія Соболєва. Вона поступилася 11 ракетці світу росіянці Діані Шнайдер.