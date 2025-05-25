Стародубцева зіграє стартовий матч на Ролан Гаррос 26 травня: відомий час

Юлія Стародубцева (86) єдиною з українок 26 травня вийде на паризькі грунтові корти Ролан Гаррос.

24-річна українка, яка потрапила до основної сітки турніру як "лакі-лузер", зустрінеться з Тамарою Корпач (148, Німеччина). Німкені, на відміну від Юлії, вдалося повністю пройти сито кваліфікаційних змагань.

Розклад матчу Стародубцевої на Ролан Гаррос на 26 травня

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €28,176,000

Перше коло

12:00. Юлія Стародубцева (Україна) – Тамара Корпач (Німеччина), корт Court 5, 1-м запуском.

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська перемогла у першому колі Ролан Гаррос австралійку Дестані Аяву.

Успішно стартувала на паризькому мейджорі й Еліна Світоліна, яка розгромила туркеню Зейнеп Сонмез.

На жаль, припинила боротьбу на дебютному для себе турнірі Grand Slam Анастасія Соболєва. Вона поступилася 11 ракетці світу росіянці Діані Шнайдер.