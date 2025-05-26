Дев'ята ракетка світу вилетіла в першому колі Ролан Гаррос, взявши лише один гейм у матчі

Дев'ята ракетка світу американка Емма Наварро розгромно поступилася на старті Ролан Гаррос 2025 Джессіці Бузас Манейро (68, Іспанія).

Матч тривав усього 58 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:1.

Єдиний гейм у матчі Наварро змогла взяти, програючи 0:5 у другому сеті. Причому це був брейк, жодної своєї подачі американка не втримала.

За матч Наварро не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця теж не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 7 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Перше коло, 26 травня

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Емма Наварро (США) 6:0, 6:1

Це була перша зустріч суперниць. У наступному раунді змагань Бузас Манейро зіграє з переможницею матчу між Діан Паррі (93, Франція) і Робін Монтгомері (115, США).

Поразка для Наварро стала найрозгромнішою в кар'єрі на рівні WTA-туру.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська перемогла у першому колі Ролан Гаррос австралійку Дестані Аяву.

Успішно стартувала на паризькому мейджорі й Еліна Світоліна, яка розгромила туркеню Зейнеп Сонмез.

Припинила боротьбу на дебютному для себе турнірі Grand Slam Анастасія Соболєва. Вона поступилася 11 ракетці світу росіянці Діані Шнайдер.

Марта Костюк сенсаційно поступилася у першому колі чешці Сарі Бейлек.