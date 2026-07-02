Визначилася потенційна суперниця Костюк у третьому колі Вімблдона

Емма Наварро (26) стала потенційною суперницею українки Марти Костюк (13) у третьому колі Вімблдона. Це стало відомо після перемоги американки у другому раунді над представницею Іспанії Оксаною Селехметьєвою (91).

Гра тривала 1 годину 52 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:4, 6:1.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Друге коло, 2 липня Емма Наварро (США) – Оксана Селехметьєва (Іспанія) 3:6, 6:4, 6:1

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У третьому колі змагань Наварро зіграє з Костюк, якщо та 2 липня впорається з "нейтральною" Анною Блінковою (114).

Трохи раніше до третього раунду Вімблдона вперше в кар'єрі пройшла Дар'я Снігур (77), яка розібралася з француженкою Леолією Жанжан (132).