Визначилася потенційна суперниця Костюк у третьому колі Вімблдона
Марта Костюк
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Емма Наварро (26) стала потенційною суперницею українки Марти Костюк (13) у третьому колі Вімблдона. Це стало відомо після перемоги американки у другому раунді над представницею Іспанії Оксаною Селехметьєвою (91).
Гра тривала 1 годину 52 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:4, 6:1.
Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Друге коло, 2 липня
Емма Наварро (США) – Оксана Селехметьєва (Іспанія) 3:6, 6:4, 6:1
Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У третьому колі змагань Наварро зіграє з Костюк, якщо та 2 липня впорається з "нейтральною" Анною Блінковою (114).
Трохи раніше до третього раунду Вімблдона вперше в кар'єрі пройшла Дар'я Снігур (77), яка розібралася з француженкою Леолією Жанжан (132).
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