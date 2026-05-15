Королеву грунту повалено: огляд півфінального матчу Світоліна – Швьонтек у Римі

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла визнану майстриню грунтових кортів третю ракетку світу з Польщі Ігу Швьонтек у півфіналі турніру серії WTA 1000 у Римі. Наша тенісистка втретє в кар'єрі вийшла в фінал змагання у столиці Італії.

Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 6:2.

Огляд матчу

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: €7,228,080

Півфінал, 14 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща) 6:4, 2:6, 6:2

Суперниці зустрічалися всьоме, українка здобула третю перемогу. У фіналі 16 травня Світоліна зустрінеться з Коко Гофф (4, США).

Одеситка вигравала турнір у Римі в 2017-2018 роках. Майбутній фінал стане для неї сьомим на турнірах WTA 1000 та третім у столиці Італії.

Світоліна перемогла в усіх 22 матчах сезону, в яких вигравала перший сет.

З наступного тижня Еліна підніметься щонайменше на 8 сходинку світового рейтингу. Якщо українці вдасться здобути титул, то вона стане 7 ракеткою світу.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427), у третьому раунді розібралася з американкою Гейлі Баптіст (25). В 1/8 фіналу Еліна перемогла чешку Ніколу Бартункову (94), а у чвертьфіналі здолала другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану.