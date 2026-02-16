Світоліна залишилася дев'ятою, Костюк і Ястремська втратили позиції в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 16 лютого, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна залишилася на дев'ятій позиції. В топ-10 американка Аманда Анісімова, не зумівши захистити свій минулорічний титул в Досі, перемістилася з 4 на 6 місце.

Дебютувала в чільній десятці фіналістка Дохи 19-річна Вікторія Мбоко з Канади. А переможниця цього "тисячника", чешка Кароліна Мухова, розмістилася одразу за нею.

Марта Костюк через травму, отриману ще в першому колі Australian Open, продовжує опускатися в рейтингу. Поточного тижня вона вже 26-та.

Одну позицію втратила Даяна Ястремська, яка знаходиться на 43 місці.

Олександра Олійникова продовжує знаходитися на 71 сходинці, а Юлія Стародубцева впритул наблизилася до сотні найсильніших.

10 позицій втратила Дар'я Снігур і йде 133-ю. На 191 позицію піднялася Ангеліна Калініна.

19-річна Вероніка Подрез після виходу в півфінал турніру ITF у Греноблі встановила черговий особистий рекорд – 233 місце.

Анастасія Соболєва опустилася на одну сходинку (268).

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10990; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7803; (3). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7523; (5). Коко Гофф (США) – 6423; (6). Джессіка Пегула (США) – 5953; (4). Аманда Анісімова (США) – 5690; (7). Мірра Андрєєва (-) – 4786; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4157; (9). Еліна Світоліна (Україна) – 3260; (13). Вікторія Мбоко (Канада) – 3246;

...

26 (23). Марта Костюк (Україна) – 1649;

43 (42). Даяна Ястремська (Україна) – 1265;

71 (71). Олександра Олійникова (Україна) – 894;

101 (103). Юлія Стародубцева (Україна) – 762;

133 (123). Дар'я Снігур (Україна) – 567;

191 (199). Ангеліна Калініна (Україна) – 374;

233 (250). Вероніка Подрез (Україна) – 299;

268 (267). Анастасія Соболєва (Україна) – 266.

Нагадаємо, що дві перші ракетки світу, Аріна Сабалєнка та Іга Швьонтек знялися з турніру в Дубаї, який відбувається з 15 по 21 лютого. Директор цього змагання Салах Талак різко розкритикував їх і запропонував запровадити кардинальні заходи.