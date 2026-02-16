Світоліна залишилася дев'ятою, Костюк і Ястремська втратили позиції в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 16 лютого, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна залишилася на дев'ятій позиції. В топ-10 американка Аманда Анісімова, не зумівши захистити свій минулорічний титул в Досі, перемістилася з 4 на 6 місце.
Дебютувала в чільній десятці фіналістка Дохи 19-річна Вікторія Мбоко з Канади. А переможниця цього "тисячника", чешка Кароліна Мухова, розмістилася одразу за нею.
Марта Костюк через травму, отриману ще в першому колі Australian Open, продовжує опускатися в рейтингу. Поточного тижня вона вже 26-та.
Одну позицію втратила Даяна Ястремська, яка знаходиться на 43 місці.
Олександра Олійникова продовжує знаходитися на 71 сходинці, а Юлія Стародубцева впритул наблизилася до сотні найсильніших.
10 позицій втратила Дар'я Снігур і йде 133-ю. На 191 позицію піднялася Ангеліна Калініна.
19-річна Вероніка Подрез після виходу в півфінал турніру ITF у Греноблі встановила черговий особистий рекорд – 233 місце.
Анастасія Соболєва опустилася на одну сходинку (268).
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10990;
- (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7803;
- (3). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7523;
- (5). Коко Гофф (США) – 6423;
- (6). Джессіка Пегула (США) – 5953;
- (4). Аманда Анісімова (США) – 5690;
- (7). Мірра Андрєєва (-) – 4786;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4157;
- (9). Еліна Світоліна (Україна) – 3260;
- (13). Вікторія Мбоко (Канада) – 3246;
...
26 (23). Марта Костюк (Україна) – 1649;
43 (42). Даяна Ястремська (Україна) – 1265;
71 (71). Олександра Олійникова (Україна) – 894;
101 (103). Юлія Стародубцева (Україна) – 762;
133 (123). Дар'я Снігур (Україна) – 567;
191 (199). Ангеліна Калініна (Україна) – 374;
233 (250). Вероніка Подрез (Україна) – 299;
268 (267). Анастасія Соболєва (Україна) – 266.
Нагадаємо, що дві перші ракетки світу, Аріна Сабалєнка та Іга Швьонтек знялися з турніру в Дубаї, який відбувається з 15 по 21 лютого. Директор цього змагання Салах Талак різко розкритикував їх і запропонував запровадити кардинальні заходи.