19-річна Подрез виграла дебютний парний титул ITF
Вероніка Подрез (справа) і Тіфані Леметр
19-річна українська тенісистка Вероніка Подрез завоювала дебютний для себе парний титул ITF. Це сталося на турнірі серії ITF W50 у французькому Греноблі.
Разом з господаркою змагань Тіфані Леметр Подрез у фіналі обіграла нідерландську пару Демі Тран/Ліан Тран з рахунком 6:3, 6:2.
У півфіналі одиночного розряду Вероніка поступилася швейцарці Селін Неф – 6:4, 2:6, 3:6.
ITF W50, Grenoble
Гренобль, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $40,000
Півфінал, 14 лютого
Селін Неф (Франція) – Вероніка Подрез (Україна) 4:6, 6:2, 6:3
Фінал парного розряду
Вероніка Подрез (Україна)/Тіфані Леметр (Франція) – Демі Тран/Ліан Тран (Нідерланди) 6:3, 6:2
Подрез вдруге в кар'єрі зіграла у фіналі турніру ITF і завоювала перший титул.
Нагадаємо, минулого тижня Вероніка дійшла до фіналу на турнірі серії ITF W75 у французькому Андрезьє-Бутеон.