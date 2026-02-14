Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

19-річна Подрез виграла дебютний парний титул ITF

Станіслав Матусевич — 14 лютого 2026, 18:12
19-річна Подрез виграла дебютний парний титул ITF
Вероніка Подрез (справа) і Тіфані Леметр
btu.org.ua

19-річна українська тенісистка Вероніка Подрез завоювала дебютний для себе парний титул ITF. Це сталося на турнірі серії ITF W50 у французькому Греноблі.

Разом з господаркою змагань Тіфані Леметр Подрез у фіналі обіграла нідерландську пару Демі Тран/Ліан Тран з рахунком 6:3, 6:2.

У півфіналі одиночного розряду Вероніка поступилася швейцарці Селін Неф – 6:4, 2:6, 3:6.

ITF W50, Grenoble
Гренобль, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $40,000
Півфінал, 14 лютого

Селін Неф (Франція) – Вероніка Подрез (Україна) 4:6, 6:2, 6:3

Фінал парного розряду

Вероніка Подрез (Україна)/Тіфані Леметр (Франція) – Демі Тран/Ліан Тран (Нідерланди) 6:3, 6:2

Подрез вдруге в кар'єрі зіграла у фіналі турніру ITF і завоювала перший титул.

Нагадаємо, минулого тижня Вероніка дійшла до фіналу на турнірі серії ITF W75 у французькому Андрезьє-Бутеон.

ITF Вероніка Подрез

Вероніка Подрез

Подрез впевнено обіграла третю сіяну і вийшла у півфінал турніру ITF у Франції
Подрез обіграла шосту сіяну і вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Франції
Подрез впевнено стартувала на турнірі ITF у Франції
Подрез поступилася росіянці в фіналі турніру ITF
19-річна Подрез пробилася у фінал турніру ITF у Франції

Останні новини