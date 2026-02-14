19-річна Подрез виграла дебютний парний титул ITF

19-річна українська тенісистка Вероніка Подрез завоювала дебютний для себе парний титул ITF. Це сталося на турнірі серії ITF W50 у французькому Греноблі.

Разом з господаркою змагань Тіфані Леметр Подрез у фіналі обіграла нідерландську пару Демі Тран/Ліан Тран з рахунком 6:3, 6:2.

У півфіналі одиночного розряду Вероніка поступилася швейцарці Селін Неф – 6:4, 2:6, 3:6.

ITF W50, Grenoble

Гренобль, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $40,000

Півфінал, 14 лютого

Селін Неф (Франція) – Вероніка Подрез (Україна) 4:6, 6:2, 6:3

Фінал парного розряду

Вероніка Подрез (Україна)/Тіфані Леметр (Франція) – Демі Тран/Ліан Тран (Нідерланди) 6:3, 6:2

Подрез вдруге в кар'єрі зіграла у фіналі турніру ITF і завоювала перший титул.

Нагадаємо, минулого тижня Вероніка дійшла до фіналу на турнірі серії ITF W75 у французькому Андрезьє-Бутеон.