Магія Парижа виявилась ілюзією? Підсумки кваліфікації українців до Ролан Гаррос

Кидаємо місток із фактів від підсумків кваліфікації до прев'ю основи Ролан Гаррос. І все виключно під українським світлом

Дивовижна серія українців, яка тривала 13 років, обірвалась у вкрай драматичний спосіб.

До початку турніру в те, що хтось з трьох українців пройде кваліфікацію, вірилось дуже стримано. Так і сталося. Але ЯК це сталося – боляче навіть два дні потому.

Дебютантка мейджорів Вероніка Подрез програла у першому колі, Віталій Сачко відсвяткував першу перемогу на турнірі (з другої спроби), а ось шалений виступ Катаріни Завацької заслуговує окремого висвітлення.

Вона не зуміла закрити фінал кваліфікації, ведучи 6:3, 5:3, 40:0 на своїй подачі. Три матч-пойнти, потім майже десять хвилин у геймі на більше-менше за рахунку 6:3, 6:5 і навіть потужний початок тай-брейку (Катя повела 2:0) не трансформувались у таку бажану основу...

Звісно, її потрапляння у кваліфікацію з третьої сотні рейтингу і з далекого 14 місця в листі очікування, а потім дві перемоги – приємний сюрприз. Навіть, для самої Катаріни. Проте драматична розв'язка не на нашу користь залишила ефект крадіжки.

Окрім того – випущена перемога не здетонувала два потужних рекорди. Ніколи в історії турніру в основі не виступали одразу вісім представників України в одиночці. І це міг бути взагалі лише другий випадок на мейджорах після Вімблдона-2024.

Так обірвалась цікава, майже магічна серія, яка тривала тринадцять років поспіль. Востаннє жодного нашого представника не було в основній сітці після відбору ще у 2012 році.

За ці роки хтось з українців завжди вигравав кваліфікацію Ролан Гаррос. Згадаймо хоча б Анастасію Соболєву торік, яка теж з третьої сотні наче за помахом магічної палички, влетіла в основну сітку.

Втім, Катаріна Завацька заслуговує тільки на оплески та подяку за такий емоційний тиждень.

Топ українців за кількістю перемог у кваліфікаціях турнірів Grand Slam

(станом після кваліфікації РГ-2026):

Юлія Бейгельзімер /38

Сергій Стаховський / 36

Ілля Марченко / 3 6

Леся Цуренко /3 6

Ольга Савчук /30

Олена Татаркова /26

Марина Заневська /23

Тетяна Перебийніс /22

Юлія Вакуленко /21

Дар'я Снігур /21

Катерина Байндл (Козлова) / 20

Ангеліна Калініна / 18

Вікторія Кутузова /17

Юлія Стародубцева /17

Юліана Федак /17

Катаріна Завацька / 16

...Віталій Сачко / 4

Кількість проходів українців до основи GS залишилася незмінною:

29 * – Ролан Гаррос

Ролан Гаррос 25 – Australian Open

23 – US Open

17 – Вімблдон

*Включаючи перемогу Андрія Медведєва на РГ-1992 під прапором СНД.

Лідерами за кількістю виграних кваліфікацій залишаються Леся Цуренко (10) та Ілля Марченко (8).

12 українців грали на РГ (1992-2026) в одиночному розряді:

Медведєв (10/10), Поляков (1/1), Стаховський (16/10), Долгополов (9/7), Сергеєв (3/0), Бубка (3/0), Марченко (10/4), Молчанов (3/0), Нєдовєсов (1/0), Смирнов (1/0), Крутих (1/0), Сачко (2/0).

36 українок грали на РГ (1992-2026) в одиночному розряді:

Н.Медведєва (3/3), Брюховець (3/1), Лугіна (2/1), Татаркова (9/2), Ковальчук (2/1), Вакуленко (7/5), Перебийніс (7/4), Бейгельзімер (11/5), Федак (8/5), О.Бондаренко (9/7), Коритцева (6/4), Кравець (1/0), Лазарчук (1/0), Кутузова (5/3), Савчук (10/3), Антипіна (1/0), К.Бондаренко-Володько (12/9), Лужанська (2/0), Любцова (1/0), Бурячок (1/0), Цуренко (15/10), СВІТОЛІНА (15/13), Заневська (4/1), Л.Кіченок (2/0), Н.Кіченок (2/1), КОЗЛОВА-БАЙНДЛ (11/6), Васильєва (2/0), КАЛІНІНА (10/6), КОСТЮК (8/7), ЯСТРЕМСЬКА (7/7), ЗАВАЦЬКА (6/2), СНІГУР (7/1), СТАРОДУБЦЕВА (3/3), Соболєва (1/1), ПОДРЕЗ (1/0 – дебют), ОЛІЙНИКОВА (1/1 – дебют).

P.S. Перша цифра – це старти з урахуванням кваліфікації, друга – виступи в основі з урахуванням РГ-2026.

У основній сітці Ролан Гаррос-2026 Україну представлятимуть сім тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Дар'я Снігур.

Минулого року був встановлений рекорд за кількістю перемог українців – 9. Є реальні шанси поліпшити його, навіть попри відносно суворий жереб для наших гравчинь.

П івфінал (1993) та фінал (1999) – найкращі показники українців на турнірі. Орієнтир встановив легендарний Андрій Медведєв.

Еліна Світоліна має найкращий національний показник: в 13-й раз зіграє в основі турніру (У Стаховського, Медведєва і Цуренко – по 10) і 15-й з урахуванням кваліфікації (у Цуренко також 15); здобула 33 перемоги (Андрій Медведєв – 25).

Світоліна 12 разів поспіль проходила перше коло.

Марта Костюк та Даяна Ястремська зіграють 25 основу мейджора та увійдуть до жіночої топ-5 за цим показником серед українок (Світоліна – 48). Обидві всьоме стартують в основі РГ.

Ангеліна Калініна зіграє 19 основу мейджора (8 місце) і вшосте – на РГ.

На Юлію Стародубцеву чекає 10 основа Grand Slam і третя – на РГ (при двох перемогах!).

Дар'я Снігур вп'яте зіграє в основі GS, але вперше – РГ.

Дебютує на РГ і Олександра Олійникова, і лише вдруге зіграє в основі мейджора в пошуках першої перемоги.

У неділю, 24 травня, в перший ігровий день, на корти вийдуть: Марта Костюк (1 запуск, починаючи з 12.00 за Києвом), Юлія Стародубцева (2 запуск) та Дар'я Снігур (5 запуск).

Ігор Грачов