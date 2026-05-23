Магія Парижа виявилась ілюзією? Підсумки кваліфікації українців до Ролан Гаррос
Кидаємо місток із фактів від підсумків кваліфікації до прев'ю основи Ролан Гаррос. І все виключно під українським світлом
Дивовижна серія українців, яка тривала 13 років, обірвалась у вкрай драматичний спосіб.
До початку турніру в те, що хтось з трьох українців пройде кваліфікацію, вірилось дуже стримано. Так і сталося. Але ЯК це сталося – боляче навіть два дні потому.
Дебютантка мейджорів Вероніка Подрез програла у першому колі, Віталій Сачко відсвяткував першу перемогу на турнірі (з другої спроби), а ось шалений виступ Катаріни Завацької заслуговує окремого висвітлення.
Вона не зуміла закрити фінал кваліфікації, ведучи 6:3, 5:3, 40:0 на своїй подачі. Три матч-пойнти, потім майже десять хвилин у геймі на більше-менше за рахунку 6:3, 6:5 і навіть потужний початок тай-брейку (Катя повела 2:0) не трансформувались у таку бажану основу...
Звісно, її потрапляння у кваліфікацію з третьої сотні рейтингу і з далекого 14 місця в листі очікування, а потім дві перемоги – приємний сюрприз. Навіть, для самої Катаріни. Проте драматична розв'язка не на нашу користь залишила ефект крадіжки.
Окрім того – випущена перемога не здетонувала два потужних рекорди. Ніколи в історії турніру в основі не виступали одразу вісім представників України в одиночці. І це міг бути взагалі лише другий випадок на мейджорах після Вімблдона-2024.
Так обірвалась цікава, майже магічна серія, яка тривала тринадцять років поспіль. Востаннє жодного нашого представника не було в основній сітці після відбору ще у 2012 році.
За ці роки хтось з українців завжди вигравав кваліфікацію Ролан Гаррос. Згадаймо хоча б Анастасію Соболєву торік, яка теж з третьої сотні наче за помахом магічної палички, влетіла в основну сітку.
Втім, Катаріна Завацька заслуговує тільки на оплески та подяку за такий емоційний тиждень.
Топ українців за кількістю перемог у кваліфікаціях турнірів Grand Slam
(станом після кваліфікації РГ-2026):
- Юлія Бейгельзімер /38
- Сергій Стаховський /36
- Ілля Марченко /36
- Леся Цуренко /36
- Ольга Савчук /30
- Олена Татаркова /26
- Марина Заневська /23
- Тетяна Перебийніс /22
- Юлія Вакуленко /21
- Дар'я Снігур /21
- Катерина Байндл (Козлова) /20
- Ангеліна Калініна / 18
- Вікторія Кутузова /17
- Юлія Стародубцева /17
- Юліана Федак /17
- Катаріна Завацька / 16
- ...Віталій Сачко / 4
Кількість проходів українців до основи GS залишилася незмінною:
- 29* – Ролан Гаррос
- 25 – Australian Open
- 23 – US Open
- 17 – Вімблдон
*Включаючи перемогу Андрія Медведєва на РГ-1992 під прапором СНД.
Лідерами за кількістю виграних кваліфікацій залишаються Леся Цуренко (10) та Ілля Марченко (8).
12 українців грали на РГ (1992-2026) в одиночному розряді:
Медведєв (10/10), Поляков (1/1), Стаховський (16/10), Долгополов (9/7), Сергеєв (3/0), Бубка (3/0), Марченко (10/4), Молчанов (3/0), Нєдовєсов (1/0), Смирнов (1/0), Крутих (1/0), Сачко (2/0).
36 українок грали на РГ (1992-2026) в одиночному розряді:
Н.Медведєва (3/3), Брюховець (3/1), Лугіна (2/1), Татаркова (9/2), Ковальчук (2/1), Вакуленко (7/5), Перебийніс (7/4), Бейгельзімер (11/5), Федак (8/5), О.Бондаренко (9/7), Коритцева (6/4), Кравець (1/0), Лазарчук (1/0), Кутузова (5/3), Савчук (10/3), Антипіна (1/0), К.Бондаренко-Володько (12/9), Лужанська (2/0), Любцова (1/0), Бурячок (1/0), Цуренко (15/10), СВІТОЛІНА (15/13), Заневська (4/1), Л.Кіченок (2/0), Н.Кіченок (2/1), КОЗЛОВА-БАЙНДЛ (11/6), Васильєва (2/0), КАЛІНІНА (10/6), КОСТЮК (8/7), ЯСТРЕМСЬКА (7/7), ЗАВАЦЬКА (6/2), СНІГУР (7/1), СТАРОДУБЦЕВА (3/3), Соболєва (1/1), ПОДРЕЗ (1/0 – дебют), ОЛІЙНИКОВА (1/1 – дебют).
P.S. Перша цифра – це старти з урахуванням кваліфікації, друга – виступи в основі з урахуванням РГ-2026.
У основній сітці Ролан Гаррос-2026 Україну представлятимуть сім тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Дар'я Снігур.
- Минулого року був встановлений рекорд за кількістю перемог українців – 9. Є реальні шанси поліпшити його, навіть попри відносно суворий жереб для наших гравчинь.
- Півфінал (1993) та фінал (1999) – найкращі показники українців на турнірі. Орієнтир встановив легендарний Андрій Медведєв.
- Еліна Світоліна має найкращий національний показник: в 13-й раз зіграє в основі турніру (У Стаховського, Медведєва і Цуренко – по 10) і 15-й з урахуванням кваліфікації (у Цуренко також 15); здобула 33 перемоги (Андрій Медведєв – 25).
- Світоліна 12 разів поспіль проходила перше коло.
- Марта Костюк та Даяна Ястремська зіграють 25 основу мейджора та увійдуть до жіночої топ-5 за цим показником серед українок (Світоліна – 48). Обидві всьоме стартують в основі РГ.
- Ангеліна Калініна зіграє 19 основу мейджора (8 місце) і вшосте – на РГ.
- На Юлію Стародубцеву чекає 10 основа Grand Slam і третя – на РГ (при двох перемогах!).
- Дар'я Снігур вп'яте зіграє в основі GS, але вперше – РГ.
- Дебютує на РГ і Олександра Олійникова, і лише вдруге зіграє в основі мейджора в пошуках першої перемоги.
У неділю, 24 травня, в перший ігровий день, на корти вийдуть: Марта Костюк (1 запуск, починаючи з 12.00 за Києвом), Юлія Стародубцева (2 запуск) та Дар'я Снігур (5 запуск).
Ігор Грачов