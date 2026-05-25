Світоліна роздала стилю перед Ролан Гаррос: українка показала сукню, в якій підкорюватиме Париж

Українська тенісистка Еліна Світоліна напередодні старту Ролан Гаррос представила нову сукню, в якій виступатиме на головному ґрунтовому турнірі сезону.

Світоліна поділилася кадрами нового комплекту екіпірування у соцмережах та миттєво зібрала хвилю захоплених реакцій від уболівальників.

Новий образ вийшов одночасно спортивним та елегантним. У коментарях фанати відзначили, що Еліна вкотре вдало поєднала стиль і функціональність, а сама форма чудово пасує українці перед стартом одного з найважливіших турнірів року.

Elina Svitolina's kit for Roland Garros.



У першому колі паризького мейджора Еліна зіграє проти угорської тенісистки Анни Бондар. Свій перший матч на кортах Парижа українка проведе 25 травня.

Раніше повідомлялося, що друга ракетка України Марта Костюк впевнено обіграла ексросіянку Оксану Селехметьєву в першому колі Ролан Гаррос-2026.