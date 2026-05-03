Працювала заради цього тріумфу майже все життя, – Костюк оцінила свою перемогу в Мадриді

Марта Костюк після тріумфу на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді розповіла про свій важкий шлях до цього успіху.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Я багато працювала практично все життя, але особливо – останні кілька років. І на початку року я сказала Сандрі: "Якщо цього року все не спрацює, то я вже не знаю, що ще можна зробити". Ми буквально пропрацювали все, що тільки можна уявити – ментальну складову, фізичну, духовну – буквально все. І я думала: "У якийсь момент це просто має спрацювати, інакше не може бути". Я добре почувалася у Брісбені, потім отримала травму в Мельбурні, і це стало певним ударом. Ми сиділи в аеропорту дорогою назад з Австралії, і мій чоловік, який працює трейдером, сказав мені: "Це просто корекція". Як на біржі: акції падають, але потім мають знову піти вгору. Він сказав: "Я б взагалі не хвилювався, просто потрібно продовжувати працювати". І ми так і зробили", – поділилася спогадами тенісистка.

За останні три тижні Костюк зіграла багато матчів, тому перед фіналом відчувала проблеми зі здоров'ям.

"За останній місяць я зіграла дуже багато матчів, і в певний момент у мене, звісно, виникли фізичні труднощі. Я дуже сподівалася, що мій остеопат Клаудіо зробить усе можливе, щоб полегшити біль, бо мені було справді непросто. Деякі проблеми почалися ще в чвертьфіналі, а півфінал узагалі був для мене дуже важким матчем. Тому я була дуже рада, що вчора мала вихідний, тому що моє тіло змогло відновитися. Я навіть пішла в джакузі, щоб трохи розслабитися. Загалом учора я використала весь час для відновлення. Я не знала, як почуватимуся сьогодні, бо, як уже казала, трохи страждала і на тренуванні, і напередодні. Я дуже рада, що ми виконали чудову роботу. Не лише я, а, мабуть, навіть більше мій остеопат. Тож сьогодні я змогла грати майже без болю. Це точно допомогло мені добре рухатися по корту".

Нагадаємо, що за перемогу в Мадриді Марта Костюк заробила найбільшу суму у професійній кар'єрі.