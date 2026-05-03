Наймиліша підтримка: песики Костюк стала зірками церемонії нагородження в Мадриді

Богдан Войченко — 3 травня 2026, 01:30
Наймиліша підтримка: песики Костюк стала зірками церемонії нагородження в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк яскраво завершила виступи на турнірі в Мадриді, здобувши свій третій титул рівня WTA. У фіналі вона переграла Мірру Андрєєву, продовживши переможну серію до шести матчів і впевнено закріпивши успіх.

Втім, одразу після фінального поєдинку увага глядачів переключилася не лише на трофей.

Під час церемонії нагородження на корті з'явилася особлива група підтримки Костюк її песики, які миттєво стали справжніми зірками моменту.

Кадри з чотирилапими улюбленцями швидко розлетілися соцмережами, викликавши хвилю захоплення серед фанатів.

Уболівальники назвали їх наймилішим фан-клубом у тенісі, а сам епізод додав ще більше тепла до і без того тріумфального вечора для українки.

Нагадаємо, Марта у фіналі турніру в Мадриді розправилася з "нейтральною" росіянкою Мірою Андрєєвою (6:3, 7:5).

З наступного тижня Марта встановить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 15 сходинку. У Чемпіонській гонці, в якій враховуються очки, набрані протягом поточного сезону, Костюк стане 9-ю.

23-річна українка не стримала сліз одразу після перемоги – емоції прорвалися назовні після одного з найважливіших титулів у її кар'єрі. Проте далі сталося те, що вже точно запам'ятають уболівальники: Костюк виконала обіцяне раніше святкування – ефектне сальто назад просто на корті.

