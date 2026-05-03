Наймиліша підтримка: песики Костюк стала зірками церемонії нагородження в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк яскраво завершила виступи на турнірі в Мадриді, здобувши свій третій титул рівня WTA. У фіналі вона переграла Мірру Андрєєву, продовживши переможну серію до шести матчів і впевнено закріпивши успіх.

Втім, одразу після фінального поєдинку увага глядачів переключилася не лише на трофей.

Під час церемонії нагородження на корті з'явилася особлива група підтримки Костюк – її песики, які миттєво стали справжніми зірками моменту.

Кадри з чотирилапими улюбленцями швидко розлетілися соцмережами, викликавши хвилю захоплення серед фанатів.

Уболівальники назвали їх наймилішим фан-клубом у тенісі, а сам епізод додав ще більше тепла до і без того тріумфального вечора для українки.

Нагадаємо, Марта у фіналі турніру в Мадриді розправилася з "нейтральною" росіянкою Мірою Андрєєвою (6:3, 7:5).

З наступного тижня Марта встановить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 15 сходинку. У Чемпіонській гонці, в якій враховуються очки, набрані протягом поточного сезону, Костюк стане 9-ю.

23-річна українка не стримала сліз одразу після перемоги – емоції прорвалися назовні після одного з найважливіших титулів у її кар'єрі. Проте далі сталося те, що вже точно запам'ятають уболівальники: Костюк виконала обіцяне раніше святкування – ефектне сальто назад просто на корті.