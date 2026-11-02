Світоліна залишилася шостою, Костюк – десятою в оновленому рейтингу WTA
Лідерки українського тенісу, Еліна Світоліна і Марта Костюк, в оновленому 2 листопада рейтингу WTA продовжують посідати, відповідно, шосту та десяту позиції.
З першої десятки минулого тижня на корт виходила лише перша ракетка світу, казахстанка Єлена Рибакіна. У Токіо вона гарантувала собі лідерство в рейтингу за підсумками сезону, після чого знялася перед чвертьфіналом.
Третя ракетка України Дар'я Снігур втратила дві сходинки й посідає 42 місце.
Не змінилися позиції Юлії Стародубцевої (54), Ангеліни Калініної (55) та Олександри Олійникової (62).
Даяна Ястремська опустилася на три місця й знову перебуває на межі вильоту з топ-100 (99).
Завдяки захисту титулу на турнірі у Пуатьє на 9 рядків піднялася Вероніка Подрез (127).
Новий особистий рекорд встановила Анастасія Соболєва (163), яка зробила три кроки вгору.
Катаріна Завацька опустилася на 13 позицій і йде 242-ю.
Рейтинг WTA
- (1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8099;
- (2). Аріна Сабалєнка (-) – 6485;
- (3). Мірра Андрєєва (-) – 6306;
- (5). Коко Гофф (США) – 5763;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 5760;
- (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5121;
- (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4665;
- (9). Лінда Носкова (Чехія) – 4343;
- (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4188;
- (10). Марта Костюк (Україна) – 3910;
...
42 (40). Дар'я Снігур (Україна) – 1223;
54 (54). Юлія Стародубцева (Україна) – 1090;
55 (55). Ангеліна Калініна (Україна) – 1087;
62 (62). Олександра Олійникова (Україна) – 1022;
99 (97). Даяна Ястремська (Україна) – 770;
127 (136). Вероніка Подрез (Україна) – 598;
163 (166). Анастасія Соболєва (Україна) – 457;
242 (229). Катаріна Завацька (Україна) – 309.
Нагадаємо, що Олійникова та Ястремська поточного тижня виступлять на турнірі WTA 250 у Гонконгу і вже дізналися перших суперниць.