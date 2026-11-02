Світоліна залишилася шостою, Костюк – десятою в оновленому рейтингу WTA

Лідерки українського тенісу, Еліна Світоліна і Марта Костюк, в оновленому 2 листопада рейтингу WTA продовжують посідати, відповідно, шосту та десяту позиції.

З першої десятки минулого тижня на корт виходила лише перша ракетка світу, казахстанка Єлена Рибакіна. У Токіо вона гарантувала собі лідерство в рейтингу за підсумками сезону, після чого знялася перед чвертьфіналом.

Третя ракетка України Дар'я Снігур втратила дві сходинки й посідає 42 місце.

Не змінилися позиції Юлії Стародубцевої (54), Ангеліни Калініної (55) та Олександри Олійникової (62).

Даяна Ястремська опустилася на три місця й знову перебуває на межі вильоту з топ-100 (99).

Завдяки захисту титулу на турнірі у Пуатьє на 9 рядків піднялася Вероніка Подрез (127).

Новий особистий рекорд встановила Анастасія Соболєва (163), яка зробила три кроки вгору.

Катаріна Завацька опустилася на 13 позицій і йде 242-ю.

Рейтинг WTA

(1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8099; (2). Аріна Сабалєнка (-) – 6485; (3). Мірра Андрєєва (-) – 6306; (5). Коко Гофф (США) – 5763; (4). Джессіка Пегула (США) – 5760; (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5121; (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4665; (9). Лінда Носкова (Чехія) – 4343; (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4188; (10). Марта Костюк (Україна) – 3910;

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42 (40). Дар'я Снігур (Україна) – 1223;

54 (54). Юлія Стародубцева (Україна) – 1090;

55 (55). Ангеліна Калініна (Україна) – 1087;

62 (62). Олександра Олійникова (Україна) – 1022;

99 (97). Даяна Ястремська (Україна) – 770;

127 (136). Вероніка Подрез (Україна) – 598;

163 (166). Анастасія Соболєва (Україна) – 457;

242 (229). Катаріна Завацька (Україна) – 309.

Нагадаємо, що Олійникова та Ястремська поточного тижня виступлять на турнірі WTA 250 у Гонконгу і вже дізналися перших суперниць.