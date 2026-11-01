Подрез захистила чемпіонський титул на турнірі у французькому Пуатьє

Українка Вероніка Подрез (136) другий сезон поспіль стала переможницею турніру серії WTT W75 у французькому Пуатьє. У фінальному матчі вона обіграла місцеву тенісистку Осеан Доден (293).

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.

За матч Подрез 6 разів подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 1 брейк.

WTT W75, Poitiers

Пуатьє, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Фінал, 1 листопада

Вероніка Подрез (Україна) – Осеан Доден (Франція) 6:3, 7:5

Тенісистки зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі.

Подрез стала першою дворазовою чемпіонкою змагань у Пуатьє, які проводяться з 1994 року. Загалом це дев'ятий титул WTT у кар'єрі 19-річної спортсменки.

Нагадаємо, що на старті турніру в Пуатьє Вероніка перемогла бельгійку Яну Оципку (532), у другому колі розібралася з француженкою Манон Леонард (344), у чвертьфіналі обіграла іншу представницю Франції Дженні Лім (341), а в півфіналі розгромила мальтійку Франческу Курмі (204). За 5 матчів Подрез не програла жодного сету.