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Перша ракетка світу знялася: на турнірі WTA 500 у Токіо визначилися півфіналістки

Станіслав Матусевич — 30 жовтня 2026, 13:29
Перша ракетка світу знялася: на турнірі WTA 500 у Токіо визначилися півфіналістки
Єлєна Рибакіна
Getty images

30 жовтня на турнірі серії WTA 500 у Токіо визначилися півфіналістки. Серед них немає першої ракетки світу з Казахстану Єлени Рибакіної, яка знялася перед чвертьфінальним матчем проти канадійки Лейли Фернандес (23) через травму шиї.

Окрім Фернандес, до четвірки найкращих у Токіо пробилися Камілла Рахімова (66, Узбекистан), Мія Поганкова (144, Словаччина) та Діана Шнайдер (13, -).

Ексросіянка Рахімова у чвертьфіналі перемогла австралійку Маю Джойнт (94) із рахунком 7:5, 5:7, 6:1. Наступною її суперницею стане Фернандес. Канадійка виграла два з трьох очних зустрічей у представниці Узбекистану.

18-річна Поганкова впоралася з американкою Алішею Паркс (65) – 7:6(3), 6:3 і вперше в кар'єрі зіграє у півфіналі турніру WTA. У другому колі Мія здобула дебютну перемогу над представницею топ-20, вибивши з боротьби японку Наомі Осаку (18).

Останньою півфіналісткою стала Шнайдер, яка зуміла у майже тригодинному матчі дотиснути Александру Еалу (19) з Філіппін із рахунком 2:6, 7:6(5), 6:4. "Нейтралка" раніше не зустрічалася з Поганковою.

Півфінальні пари турніру в Токіо

  • Лейла Фернандес (Канада) – Камілла Рахімова (Узбекистан)
  • Мія Поганкова (Словаччина) – Діана Шнайдер (-)

Поєдинки відбудуться 1 листопада.

Нагадаємо, що напередодні Рибакіна гарантувала собі статус першої ракетки світу за підсумками 2026 року.

Токіо Лейла Фернандес Єлєна Рибакіна

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