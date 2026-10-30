На Підсумковому я точно буду присутня, – Костюк поділилася планами на WTA Finals

Друга ракетка України Марта Костюк розповіла про плани поїхати на Підсумковий турнір до Індіан-Веллса у статусі першої запасної та стан травмованого правого зап'ястя.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

" Я планую поїхати до Індіан-Веллса, але поки не знаю, яка ймовірність того, що вийду на корт. Якщо дивитися на тенденцію останніх років, то зазвичай хтось із тенісисток знімався з турніру. Як буде цього року, я не знаю. Наразі я відпочиваю, оскільки руці потрібно дати максимум часу на відновлення. Далі будемо дивитися за ситуацією. Але на Підсумковому я точно буду присутня", – повідомила Костюк.

Марта пояснила, що грала через біль в Ухані для того, щоб набрати необхідну кількість обов'язкових турнірів за сезон.

"Головним було повернутися на корт, оскільки я ще не зіграла обов'язкову кількість турнірів. Якби я не вийшла на корт в Ухані, то навіть не мала б можливості кваліфікуватися на WTA Finals або поїхати туди запасною. Для цього потрібно зіграти щонайменше шість турнірів категорії WTA 1000, а на той момент у мене було лише п'ять. Тому для нас було важливо, щоб я змогла зіграти ці турніри. Звісно, ми завжди робимо все можливе, щоб якомога швидше повернутися на корт. Спочатку мені взагалі поставили неправильний діагноз. Коли ми краще зрозуміли проблему, то зважили всі за і проти, зокрема чи варто зараз докладати максимум зусиль для повернення. Зрештою ми вирішили зробити все можливе, щоб я дограла необхідні турніри. Але, на жаль, біль повернувся".

Попри всі проблеми зі здоров'ям, Костюк вважає поточний сезон дуже вдалим для себе.

"Мені зовсім не прикро. Я зробила і продовжую робити 100% того, що можу, кожного дня. Я неймовірно вдячна за все, що маю. Цей сезон був дуже важким. Значну його частину я провела з болем, травмами та на реабілітації, починаючи з Australian Open, де я порвала зв'язку. Було дуже непросто, але я пишаюся собою і всією командою. Попри всі труднощі, ми змогли досягти топ-10 і провести такий прекрасний сезон. Ми продовжуємо рости й розвиватися, тому в мене немає жодних претензій до себе".

Нагадаємо, що до числа восьми найкращих тенісисток, які кваліфікувалися на Підсумковий турнір за результатами сезону, увійшла інша українка, Еліна Світоліна.