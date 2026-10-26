Світоліна і Костюк тримають позиції в першій десятці оновленого рейтингу WTA

В оновленому 26 жовтня рейтингу WTA українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк продовжують посідати, відповідно, шосту та десяту позиції.

Збільшила відрив від переслідувачок і продовжує лідирувати представниця Казахстану Єлена Рибакіна. Єдиною зміною в топ-10 став підйом польки Іги Швьонтек з дев'ятого на восьме місце.

Українки Дар'я Снігур (40) та Олександра Олійникова (62) не змінили свого розташування.

На 4 сходинки опустилися Юлія Стародубцева (54) та Ангеліна Калініна (55).

Даяна Ястремська зробила три кроки вгору і повернулася до першої сотні, замикаючи її.

12 позицій втратила Вероніка Подрез (136).

Анастасія Соболєва піднялася на три місця і встановила особистий рекорд (166).

Продовжує боротьбу за потрапляння до кваліфікації Australian Open-2026 Катаріна Завацька. Фінал у Шербур-ан-Котантені приніс їй прогрес на 19 позицій (229).

Рейтинг WTA

(1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9501; (2). Аріна Сабалєнка (-) – 7550; (3). Мірра Андрєєва (-) – 6306; (4). Джессіка Пегула (США) – 6235; (5). Коко Гофф (США) – 5974; (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5229; (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4735; (9). Іга Швьонтек (Польща) – 4389; (8). Лінда Носкова (Чехія) – 4354; (10). Марта Костюк (Україна) – 3921;

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40 (40). Дар'я Снігур (Україна) – 1280;

54 (50). Юлія Стародубцева (Україна) – 1090;

55 (51). Ангеліна Калініна (Україна) – 1087;

62 (62). Олександра Олійникова (Україна) – 1022;

100 (103). Даяна Ястремська (Україна) – 732;

136 (124). Вероніка Подрез (Україна) – 532;

166 (169). Анастасія Соболєва (Україна) – 457;

229 (248). Катаріна Завацька (Україна) – 329.

Нагадаємо, що поточного тижня Снігур і Ястремська зіграють в основній сітці турніру серії WTA 250 у китайському Гуанчжоу.