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Світоліна і Костюк тримають позиції в першій десятці оновленого рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 26 жовтня 2026, 08:15
Світоліна і Костюк тримають позиції в першій десятці оновленого рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Getty images

В оновленому 26 жовтня рейтингу WTA українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк продовжують посідати, відповідно, шосту та десяту позиції.

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Збільшила відрив від переслідувачок і продовжує лідирувати представниця Казахстану Єлена Рибакіна. Єдиною зміною в топ-10 став підйом польки Іги Швьонтек з дев'ятого на восьме місце.

Українки Дар'я Снігур (40) та Олександра Олійникова (62) не змінили свого розташування.

На 4 сходинки опустилися Юлія Стародубцева (54) та Ангеліна Калініна (55).

Даяна Ястремська зробила три кроки вгору і повернулася до першої сотні, замикаючи її.

12 позицій втратила Вероніка Подрез (136).

Анастасія Соболєва піднялася на три місця і встановила особистий рекорд (166).

Продовжує боротьбу за потрапляння до кваліфікації Australian Open-2026 Катаріна Завацька. Фінал у Шербур-ан-Котантені приніс їй прогрес на 19 позицій (229).

Рейтинг WTA

  1. (1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9501;
  2. (2). Аріна Сабалєнка (-) – 7550;
  3. (3). Мірра Андрєєва (-) – 6306;
  4. (4). Джессіка Пегула (США) – 6235;
  5. (5). Коко Гофф (США) – 5974;
  6. (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5229;
  7. (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4735;
  8. (9). Іга Швьонтек (Польща) – 4389;
  9. (8). Лінда Носкова (Чехія) – 4354;
  10. (10). Марта Костюк (Україна) – 3921;

...

40 (40). Дар'я Снігур (Україна) – 1280;
54 (50). Юлія Стародубцева (Україна) – 1090;
55 (51). Ангеліна Калініна (Україна) – 1087;
62 (62). Олександра Олійникова (Україна) – 1022;
100 (103). Даяна Ястремська (Україна) – 732;
136 (124). Вероніка Подрез (Україна) – 532;
166 (169). Анастасія Соболєва (Україна) – 457;
229 (248). Катаріна Завацька (Україна) – 329.

Нагадаємо, що поточного тижня Снігур і Ястремська зіграють в основній сітці турніру серії WTA 250 у китайському Гуанчжоу.

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