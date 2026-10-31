Помолилася за Україну та мир: Костюк показала особливу подорож до Лурда

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася зворушливими кадрами зі своєї подорожі до французького Лурда – одного з найвідоміших місць паломництва у світі.

Спортсменка опублікувала атмосферний фотосет, на якому показала себе на тлі знаменитого святого місця, а також запалила свічку.

Особливу увагу привернув і підпис Марти, в якому вона розповіла про свої думки після відвідин Лурда.

"Лурд. Так красиво й особливо бачити тут стільки людей, яких об'єднали віра, надія та любов. Думаю, ми часто приходимо до священних місць, запитуючи, що можемо отримати, але, можливо, нам також варто думати про те, що ми можемо принести назад у цей світ. Я молилася за Україну, за мир і за те, щоб кожен із нас зробив свій внесок у те, аби цей світ став трохи добрішим, безпечнішим і сповненим більшої любові. Їду звідси з переповненим серцем", – написала Костюк.

Нагадаємо, напередодні друга ракетка України розповіла про плани поїхати на Підсумковий турнір до Індіан-Веллса у статусі першої запасної.

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Раніше Марта розповіла, як її мати працює з дітьми, які використовують російську мову на тренуваннях.