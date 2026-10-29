Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Рибакіна гарантувала собі статус першої ракетки світу за підсумками 2026 року

Станіслав Матусевич — 29 жовтня 2026, 13:25
Рибакіна гарантувала собі статус першої ракетки світу за підсумками 2026 року
Єлена Рибакіна
Getty images

Перша ракетка світу Єлена Рибакіна з Казахстану забезпечила собі лідерство у світовому рейтингу за підсумками поточного сезону.

Це стало відомо після перемоги тенісистки над своєю співвітчизницею Юлією Путінцевою (67) у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у Токіо з рахунком 6:2, 6:3.

Після цього у Чемпіонській гонці, в якій враховується кількість очок, набраних виключно у поточному сезоні, Рибакіна має 8088 залікових пунктів. Єлена на 1538 очок випереджає "нейтральну" Аріну Сабалєнку (6550). До завершення сезону Сабалєнка виступить тільки на Підсумковому турнірі, де максимально можна здобути 1500 очок.

Таким чином, Рибакіна стала недосяжною для переслідувачок у 2026 році.

Toray Pan Pacific Open Tennis – WTA 500
Токіо, Японія, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Чвертьфінал, 29 жовтня

Єлена Рибакіна (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан) 6:2, 6:3

Тенісистки зустрічалися вп'яте, Рибакіна здобула третю перемогу. У півфіналі змагань Єлена зустрінеться з канадійкою Лейлою Фернандес, яку легко обіграла чотири дні тому, в фіналі турніру аналогічної категорії в Нінбо.

Нагадаємо, що чинна чемпіонка змагання в Токіо, швейцарка Белінда Бенчич, відмовилася від захисту титулу та оголосила про завершення сезону через травму.

Рейтинг WTA Єлєна Рибакіна

Єлєна Рибакіна

Рибакіна другий рік поспіль стала чемпіонкою турніру WTA 500 у Нінбо
Рибакіна близька до захисту титулу: на турнірі в Нінбо визначилися фіналістки
Перша ракетка світу впоралася з Кавою: на турнірі WTA 500 у Нінбо визначилися півфіналістки
Рибакіна знялася з "тисячника" в Ухані після сенсаційного вильоту в Пекіні
Лідерка рейтингу WTA вилетіла від 118 ракетки світу у другому колі турніру в Пекіні

Останні новини