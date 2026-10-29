Рибакіна гарантувала собі статус першої ракетки світу за підсумками 2026 року

Перша ракетка світу Єлена Рибакіна з Казахстану забезпечила собі лідерство у світовому рейтингу за підсумками поточного сезону.

Це стало відомо після перемоги тенісистки над своєю співвітчизницею Юлією Путінцевою (67) у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у Токіо з рахунком 6:2, 6:3.

Після цього у Чемпіонській гонці, в якій враховується кількість очок, набраних виключно у поточному сезоні, Рибакіна має 8088 залікових пунктів. Єлена на 1538 очок випереджає "нейтральну" Аріну Сабалєнку (6550). До завершення сезону Сабалєнка виступить тільки на Підсумковому турнірі, де максимально можна здобути 1500 очок.

Таким чином, Рибакіна стала недосяжною для переслідувачок у 2026 році.

Toray Pan Pacific Open Tennis – WTA 500

Токіо, Японія, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Чвертьфінал, 29 жовтня

Єлена Рибакіна (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан) 6:2, 6:3

Тенісистки зустрічалися вп'яте, Рибакіна здобула третю перемогу. У півфіналі змагань Єлена зустрінеться з канадійкою Лейлою Фернандес, яку легко обіграла чотири дні тому, в фіналі турніру аналогічної категорії в Нінбо.

Нагадаємо, що чинна чемпіонка змагання в Токіо, швейцарка Белінда Бенчич, відмовилася від захисту титулу та оголосила про завершення сезону через травму.