Костюк зізналась, що її мама штрафує дітей за російську мову на тренуваннях

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла, як її мати працює з дітьми, які використовують російську мову на тренуваннях.

Спортсменка поспілкувалась із Марічкою Падалко.

"Я не знаходжусь зараз в Україні так часто, але особисто спілкуюсь з усіма українською. Скажу чесно: моя мама штрафує дітей за те, що вони розмовляють між собою російською.

Я не знаю, які там точно штрафи, що вони роблять, але у мами є правило: хочете говорити вдома російською – будь ласка, але тут виключно українською. Це важко, але вона завжди проводить бесіди і виховну роботу і з батьками, і з дітьми про те, як це важливо", – розповіла Костюк.

Зазначимо, що мама тенісистки, Талина Костюк, є також колишньою спортсменкою, вигравши свого часу два турніри ITF у 1994 році.

Окрім того, саме Талина була першою тренеркою Марти, а зараз працює дитячим наставником в Україні.

Раніше Марта Костюк повідомила, що завершила азійську серію турнірів у 2026 році.