Китай – 10 із 10: Костюк показала яскраві моменти з поїздки – тренування, ресторани та веселощі з командою

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася новою добіркою кадрів із перебування в Китаї, де виступала на тенісних турнірах. Спортсменка показала, яким було її життя за межами корту: від тренувань і робочих моментів до походів у кафе, ресторани та веселощів у компанії своєї команди.

На опублікованих фотографіях Марта продемонструвала різні сторони тенісного життя. У добірці знайшлося місце для підготовки до матчів, інтерв'ю, відпочинку після насичених днів і спільних моментів із командою. Не обійшлося й без кумедних знімків, які додали публікації невимушеності та показали атмосферу поїздки з іншого боку.

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Костюк дала підписникам можливість зазирнути за лаштунки професійного тенісу, де поряд із тренуваннями та змаганнями є місце для спілкування, нових вражень і відпочинку. Схоже, китайська подорож залишила в українки чимало позитивних емоцій.

Свою добірку Марта підписала англійською: "China, 10/10 for entertainment" — "Китай, 10 із 10 за розваги".

Нагадаємо, Костюк після зняття у другому колі турніру в Нінбо повідомила, що завершила азійську серію турнірів через рецидив травми зап'ястя