Світоліна отримала другий номер посіву на турнірі WTA 500 у Вашингтоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна виступить на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні Mubadala DC Open, який відбудеться з 27 липня по 2 серпня у столиці США. Українка посіяна на змаганні під другим номером.

Світоліна пропускає перше коло, а в другому зустрінеться з сильнішою в матчі між Крістіною Букшею (42, Іспанія) та однією з переможниць кваліфікації.

Еліна вдруге у кар'єрі зіграє на турнірі у Вашингтоні. У 2023 році одеситка дійшла до чвертьфіналу. Минулого сезону чемпіонкою тут стала канадійка Лейла Фернандес.

Нагадаємо, що друга ракетка України Марта Костюк знялася з турніру у Вашингтоні.