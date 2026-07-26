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Світоліна отримала другий номер посіву на турнірі WTA 500 у Вашингтоні

Станіслав Матусевич — 26 липня 2026, 11:32
Світоліна отримала другий номер посіву на турнірі WTA 500 у Вашингтоні
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна виступить на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні Mubadala DC Open, який відбудеться з 27 липня по 2 серпня у столиці США. Українка посіяна на змаганні під другим номером.

Світоліна пропускає перше коло, а в другому зустрінеться з сильнішою в матчі між Крістіною Букшею (42, Іспанія) та однією з переможниць кваліфікації.

Еліна вдруге у кар'єрі зіграє на турнірі у Вашингтоні. У 2023 році одеситка дійшла до чвертьфіналу. Минулого сезону чемпіонкою тут стала канадійка Лейла Фернандес.

Нагадаємо, що друга ракетка України Марта Костюк знялася з турніру у Вашингтоні.

Вашингтон Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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