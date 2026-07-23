Олійникова пробилася до чвертьфіналу турніру в Гамбурзі

Олександра Олійникова (45) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у Гамбурзі. Перша сіяна українка у непростому матчі другого кола здолала іспанку Лейре Ромеро Гормас (153).

Гра тривала 2 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(3), 3:6, 6:2.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 7 брейків.

MSC Hamburg Ladies Open – WTA 250

Гамбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $246,388

Друге коло, 23 липня

Олександра Олійникова (Україна) – Лейре Ромеро Гормас (Іспанія) 7:6(3), 3:6, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла. У наступному колі Олійникова зіграє з сильнішою в матчі між Юлією Путінцевою (79, Казахстан) та Еліною Аванесян (208, Вірменія).

Нагадаємо, напередодні у чвертьфінал турніру в Гамбурзі вийшла друга сіяна українка Ангеліна Калініна (56).